مجله مهر- عطیه همتی: در آخرین فهرست منتشر شده QS نام دانشگاه شریف در بین 650 دانشگاه برتر و دانشگاه تهران بین 700 دانشگاه برتر دنیا قرار دارد. اما بزرگترین همسایه آبی کشورمان عربستان سعودی 7 نماینده در این رده‌بندی دارد که سه تای آن در نیمه اول این فهرست قرار دارد. این فهرست بهانه ای است تا سراغ این7 دانشگاه را بگیریم تا بفهمیم این دانشگاه ها چه نام دارند، در آنجا چه می گذرد و چه رشته هایی در آنها تدریس می شود؟

دانشگاه نفت و مواد معدنی ملک فهد

این دانشگاه در لیست منتشر شده در رتبه 216 قرار دارد و برترین دانشگاه عربستان سعودی براساس رتبه است. دانشگاه ملک فهد یک دانشگاه دولتی در شهر ظهران عربستان سعودی است و در میان دانشگاه‌های سعودی برنامه های علمی و مهندسی آن بسیار مورد توجه قرار دارد. این دانشگاه در سال 1963 به حکم سلطنتی این کشور به عنوان دانشگاه ممتاز نفت و مواد معدنی تاسیس شد. چون نفت و مواد معدنی دو عنصر حیاتی برای عربستان سعودی به حساب می آیند. تدریس در این دانشگاه به زبان انگلیسی است و از این لحاظ یک دانشگاه بین المللی به حساب می آید.

رشته های مهندسی هوا فضا،شیمی، برق، عمران، کامپیوتر، مکانیک، مواد و نفت و هم‌چنین رشته های مدیریت، محیط زیست، آمار، ریاضیات و زمین شناسی نیز از جمله رشته‌‌هایی است که در این دانشگاه تا مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود. در این دانشگاه علاوه بر تحقیقات و آزمایشات علمی، مکان‌های تفریحی هم برای پژوهشگران طراحی شده است. دانشگاه ملک فهد مجهز به کتابخانه 7000 متری نیز هست که در آن حدود 328 هزار جلد کتاب در حوزه های مختلف وجود دارد.

دانشگاه پادشاهی سعودی

این دانشگاه یکی از دانشگاه های برتر در عربستان سعودی است. دانشگاه پادشاهی سعودی یا شاه سعود در سال 1957 تاسیس شده است. این دانشگاه، محل تحصیل بسیاری از نخبگان سیاسی و دانشگاهی عربستان بوده و حتی بسیاری از فرزندان خانواده سلطنتی این کشور هم در این دانشگاه تحصیل کرده اند. متقاضیان این دانشگاه باید برای حضور در رشته های پزشکی و مهندسی آزمون انگلیسی و برای سایر رشته ها، آزمون زبان عربی بدهند. این دانشگاه از مدت‌ها پیش برای قرار گرفتن در سطح جهانی تلاش کرده است و در حال حاضر یک دانشگاه بسیار مدرن به حساب می آید. در این دانشگاه شهریه به طور کامل رایگان است و علاوه بر این هزینه ای نیز به عنوان کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان عربستانی و بین المللی داده می شود. این دانشگاه در رده 253 برترین دانشگاه های جهان قرار دارد.

دانشگاه ملک عبدالعزیز

این دانشگاه در سال 1967 راه‌اندازی شده و در رتبه 360 برترین دانشگاه های جهان قرار دارد. طراحی و ساخت این دانشگاه را «جان الیون» معمار انگلیسی انجام داده است. دانشگاه ملک عبدالعزیز ابتدا یک دانشگاه خصوصی و غیر انتفاعی بود که توسط عده از بازرگانان اداره می شد. اما در سال 1974 توسط قطعنامه شورای وزیر عربستان سعودی به یک دانشگاه دولتی تبدیل شد. تنوع برنامه های آکادمیک در دو حوزه علوم اجتماعی و بین المللی باعث شد این دانشگاه به پیشرفت کمی و کیفی زیادی برسد. به طوری که به عنوان یک دانشگاه معتبر در عربستان سعودی شناخته شود. از رشته های این دانشگاه می توان به علوم دریایی، هواشناسی، علوم زمین، مهندسی هسته ای، استخراج از معادن، مهندسی پزشکی و مهندسی حمل و نقل هوایی اشاره کرد.

دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود

این دانشگاه در سال 1953 در ریاض عربستان به فرمان سلطنتی تاسیس شد. این دانشگاه 10 دانشکده دارد و در حال حاضر بیش از 24 هزار دانشجو و 1300 نفر هم در آن مشغول به تحصیل و کار هستند. این دانشگاه تقریبا یک مؤسسه فکری و فرهنگی است که کتابهایش را نیز در چاپخانه خود چاپ می کند و در حقیقت با هدف ارتقای دانش و شریعت اسلامی بنا شده است. این دانشگاه در دامنه 491-500 این فهرست قرار دارد.

دانشگاه ام القری

این دانشگاه اسلامی در شهر مکه قرار دارد و به خاطر موقعیت منحصر به فرد خود از معتبرترین دانشگاه های اسلام به شمار می آید. این دانشگاه ابتدا در سال 1949 به عنوان دانشکده «قانون اسلامی» تاسیس شد. اما در سال 1981 به فرمان پادشاهی عربستان سعودی به دانشگاه «ام القری» تغییر نام داد. این دانشگاه در درجه اول به عنوان یک دانشگاه علوم اسلامی و مطالعات زبان عربی و ادبیات شروع به کار کرد. اما در حال حاضر رشته هایی مانند مدیریت فناوری، مدیریت بازرگانی، اقتصاد اسلامی، بازاریابی، مهندسی، فناوری، پزشکی، آموزش و پرورش، معماری و همچنین رشته های مختلف کاربردی، اجتماعی و علوم مهندسی نیز دانشجو می پذیرد.

دانشگاه ملک خالد

این دانشگاه یک دانشگاه دولتی است که در فهرست منتشر شده در دامنه 601-650 دانشگاه برتر قرار دارد. دانشگاه خالد به عنوان یک موسسه علمی آموزشی به سرعت در حال رشد است و با حدود 70 هزار دانشجو به یکی از بزرگترین مراکز آموزشی در منطقه تبدیل شده است. مرکز بین المللی یادگیری الکترونیکی با نام اختصاری (ELC) در سال 2005 در این دانشگاه به عنوان ارائه آخرین روش های علمی برای بهبود روند آموزش تأسیس شد.

دانشگاه ملک فیصل

دانشگاه دولتی ملک فیصل در سال 1975 با 4 دانشکده به فرمان پادشاهی عربستان تأسیس شد. دانشکده کشاورزی و علوم غذایی و دانشکده دامپزشکی و دامپروری در پردیس اصلی در « آل حساء» و دانشکده معماری و برنامه ریزی و کالج پزشکی و علوم پزشکی در «دمام» تأسیس شد. در سال های بعد نیز برای پاسخگویی به نیازهای آینده خانواده سطلنتی با صدور حکمی دو مسجد و یک ساختمان هیأت مدیره عالی آموزش و پرورش در سال 1981 تأسیس شد. بعدها نیز دانشکده علوم اداری و برنامه ریزی در سال 1984 وهمچنین بیمارستان آموزشی و بیمارستان-دانشگاه ملک فهد نیز اضافه شد. به دنبال آن نیز در سال 1996 آزمایشگاه های دندان پزشکی و فنی جداگانه، دانشکده دندانپزشکی و دانشکده علوم پزشکی کاربردی نیز ساخته شد. این دانشگاه در رتبه بندی در دامنه 700تا 800 قرار دارد.