به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه لیونل مسی خود را برای رساندن به رکورد 251 گل در لالیگا آماده می‌کند و در صورت گلزنی در ال کلاسیکوی روز شنبه به رکورد "تلمو زارا" بهترین گلزن تاریخ فوتبال باشگاهی اسپانیا خواهد رسید برخی رسانه‌های مادریدی مدعی شده اند که تعداد گل‌های واقعی زارا بیش از این بوده و مسی نمی‌تواند با یک گل به این رکورد برسد.

سایت AS در این باره گزارش داد: هنوز بر سر تعداد گل‌های تلمو زارا اتفاق نظر وجود ندارد و به نظر می‌رسد او 253 گل را به ثمر رسانده است. در نشریات مختلف و تصاویر تلویزیونی در این باره تحلیل‌های زیادی صورت گرفته است و بحث‌های زیادی بر سر 253 گل زده وی وجود دارد.

این ادعا در حالی مطرح شده است که پیش‌تر عنوان شده بود لیونل مسی در صورتی که در ال کلاسیکو گلزنی کند به رکورد وی می‌رسد و اگر دو گل در این بازی به ثمر برساند بهترین گلزن تاریخ لالیگا خواهد شد.