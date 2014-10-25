به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل این آیین‌نامه که در وبسایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر شده است، به شرح ذیل است:

ستاد برگزاری نمایشگاه بین المللی مطبوعات ضمن گرامیداشت حضور شما در بیستمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها و با توجه به اینکه نمایشگاه حاصل تلاش و زحمات جامعه مطبوعات است و برگزاری مناسب و در خور شأن آن هدف همه ماست و این مهم تنها با همکاری و همراهی صمیمانه عموم شرکت کنندگان محترم میسر می‌شود از این رو تقاضا دارد با رعایت نکات ذیل ما را در برگزاری هر چه شایسته تر این رخداد مهم فرهنگی یاری فرمایید.

ماده یک: نحوه حضور در نمایشگاه

۱ - هرگونه تغییر، تعویض غرفه و یا واگذاری محل تعیین شده به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر ممنوع است.

۲- خروج کالا و اموال غرفه داران پس از پایان نمایشگاه منوط به اخذ برگ تسویه حساب از ستاد نمایشگاه و تکمیل فرم خروج کالامی‌باشد، بدیهی است حراست نمایشگاه مجاز است از خروج اموال و کالاهای غرفه داران که فاقد برگ تسویه حساب و یا فرم خروج کالا باشند جلوگیری نماید.

۳- ساعت بازدید از نمایشگاه ۹ صبح الی ۸ شب می‌باشد. کلیه غرفه داران موظفند از ۸:۳۰ صبح الی ۲۰:۱۵ در محل غرفه خود حضور داشته باشند.

* در صورت تمدید یا تغییر ساعت فعالیت، موضوع از طریق پیامک و سیستم رادیو داخلی نمایشگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

ماده دوم: امور غرفه‌ها

۱- طبق قوانین نمایشگاه هرگونه ساخت و ساز، رنگ آمیزی و فعالیتی که باعث آسیب به محوطه شبستان شود، در داخل شبستان ممنوع بوده و غرفه‌داران صرفاً مجاز به نصب قطعات از پیش آماده شده می‌باشند.

۲- با توجه به مشکل تأمین برق مصلای حضرت امام خمینی (ره) استفاده از هرگونه لامپ رشته‌ای، هیتر، سماور، چای ساز، آب سردکن برقی ممنوع می‌باشد.

۳- نظافت و پاکیزه نگه داشتن غرفه‌ها بر عهده مسئول غرفه می‌باشد.

۴- عنوان درج شده در نما و سردرب غرفه (کتیبه) دقیقاً باید برابر عنوان درج شده در مجوز قانونی صادر شده توسط هئیت نظارت بر مطبوعات برای نشریات و رسانه‌ها و در بخش موسسات و نهاد‌ها دقیقاً برایر عنوان درج شده در آگهی روزنامه رسمی‌کشور باشد.

*سایر موارد فنی مربوط به غرفه، جداگانه در آیین نامه مربوطه قید شده است.

ماده سوم: چگونگی عرضه و نمایش

۱- نوع پوشش و آرایش ظاهری غرفه داران می‌بایست طبق مقررات و شئونات اسلامی‌بوده و غرفه داران مجاز به استفاده از پوشش غیرمتعارف از قیبل کراوات، پاپیون، روسری کوتاه، مانتوی کوتاه و ... نمی‌باشند. با توجه به ایام ماه محرم، استفاده و بهره برداری از هرگونه موسیقی و آلات موسیقی ممنوع است.

۲- سیستم صوتی غرفه‌های نمایشگاه به دلیل یکپارچه بودن نمایشگاه و جلوگیری از مزاحمت برای سایر غرفه‌ها، نباید بیشتر از ۱۰ وات توان خروجی و یا بیشتر از شعاع سه متر قابل شنیدن باشد در صورت مشاهده تخلف با غرفه خاطی برابر مقرارت برخورد خواهد شد.

۳- در دوران برگزاری نمایشگاه غرفه‌داران موظفند کالاها و وسایل ضروری خود را صبح‌ها از ساعت ۷ الی ۸ صبح از درب شهید بهشتی به ورودی سالن شبستان انتقال داده و از ساعت ۸:۳۰ الی ۹ صبح به غرفه خود حمل کنند.

۴- مسئولیت نگهداری کالاها از هنگام ورود کالا تا خروج آنها از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و بازدید از نمایشگاه به عهده غرفه‌داران است و پس از پایان ساعت کار درب سالن‌ها تا ساعت ۷:۳۰ صبح روز بعد پلمپ می‌شوند. لذا کلیه مسولین غرفه‌ها موظفند خود و یا جانشین آنان قبل از فک پلمپ سالن‌ها در محل حضور داشته باشند هر گونه عواقب ناشی از عدم حضور به موقع بر عهده صاحبان غرفه‌ها می‌باشد.

۵- هرگونه تبلیغ بدون اخذ مجوز از ستاد اجرایی نمایشگاه ممنوع می‌باشد.

۶- نمایش و عرضه هر گونه کالا که معرفی و نمایش آنها مغایر با شئونات اسلامی است، ممنوع می‌باشد.

۷- هر یک از غرفه‌ها صرفاً برای ارایه آثار (نشریه) یا فعالیت مرتبط با حوزه مطبوعات که دارای پروانه انتشار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، اختصاص یافته، لذا واگذاری آن به غیر و یا ارایه آثاری از قبیل تصاویر غیر رسانه ای و ... خودداری شود.

۸- ارایه نشریه و یا محصول دیگری به جز موضوع بند ۷ ممنوع می‌باشد.

۹- استفاده از سالن نشست‌ها و سخنرانی مستلزم تکمیل فرم درخواست مخصوص و ارایه آن برای برپایی جلسات سخنرانی، نشست و پرسش و پاسخ به کمیته برنامه‌ریزی و نشست‌ها می‌باشد. همچنین بایستی از تشکیل هرگونه جلسات سخنرانی و کارگاه با جمعیت نامتناسب با مساحت غرفه خودداری به عمل آید.

۱۰- فروش اقلام غیررسانه‌ای از جمله لباس، خوراکی، تجهیزات الکترونیکی، اسباب بازی و آلات موسیقی و ... ممنوع است.

ماده چهارم: کارت شناسایی

۱- برای ورود غرفه داران و کارکنان غرفه‌ها به محوطه نمایشگاه کارت‌های مخصوصی (به ازای هر ۱۲ متر فضای غرفه دو عدد کارت) صادر و تحویل می­‌شود.

۲- غرفه داران نسبت به نصب کارت شناسایی در زمان ورود به نمایشگاه (۸:۳۰ – ۹) بر روی سینه خود اقدام نمایند و در صورت مشاهده تخلف، حراست از ورود افراد بدون کارت شناسایی نمایشگاه به داخل غرفه جلوگیری می‌کند و از حضور اطفال به عنوان متصدی غرفه پرهیز شود.

۳- متصدیان غرفه موظف به رعایت شئونات اسلامی هستند (موضوع بند یکم چگونگی عرضه و نمایش) و در صورت عدم رعایت آن، ضمن بررسی امر نسبت به اخذ کارت شناسایی توسط حراست نمایشگاه اقدام و از حضور آنان در غرفه جلوگیری خواهد شد.

۴- کارت شناسایی نمایشگاه به هیچ عنوان قابل واگذاری به غیر نبوده و در صورت مشاهده این تخلف کارت شناسایی توسط حراست نمایشگاه اخذ خواهد شد.

ماده پنجم: تبلیغات

۱- تقدیم هدایا به مقامات و مسئولین بازدید کننده در محل غرفه صرفاً با آرم مربوط به آن غرفه صورت پذیرد.

۲- غرفه داران در ارتباط با امور تبلیغات، انتشارات٬ اطلاع رسانی تشریفات٬ استفاده از سالن‌های همایش٬ برنامه‌های افتتاحیه و اختتامیه و ... جهت هماهنگی و کسب مجوز، درخواست خود را به ستاد اجرایی نمایشگاه ارائه کنند.

۳- در خارج از محوطه و داخل نمایشگاه هر گونه نظر سنجی غرفه بدون هماهنگی و اخذ مجوز از ستاد نمایشگاه ممنوع می‌باشد.

۴- نصب و استفاده از هر گونه وسایل و تجهیزات تبلیغاتی و سمعی بصری که برای سایر غرفه داران ایجاد مزاحمت نماید اکیداً ممنوع است.

۵- تشکیل جلسات پرسش و پاسخ در محل غرفه نیاز به هماهنگی و اخذ مجوز از ستاد برگزاری نمایشگاه را دارد.

۶- هر گونه تبلیغات غیر رسانه‌ای (انتخاباتی٬ سیاسی تجاری و غیره) در نمایشگاه ممنوع است.

ماده ششم: حفاظت و امنیت

۱- ستاد برگزاری نمایشگاه تدابیر لازم را برای حفاظت کلی از سالن‌ها و غرفه‌ها در طول برگزاری نمایشگاه به کار خواهد برد با این وصف توصیه می‌شود غرفه‌داران رأساً نیز اقدامات احتیاطی مناسب را برای مراقبت از کالاها و وسایل خود در ساعت بازدید به عمل آورند.

۲- مسئول غرفه و یا جانشین ایشان علاوه بر غرفه‌داران در طول ساعت بازدید جهت مراقبت از کالاها و پاسخگویی به سوالات مراجعه‌کنندگان در محل غرفه خود بایستی حضور داشته باشند.

۳- غرفه‌داران مجاز به تعطیلی غرفه، سالن خود در طول ساعات رسمی بازدید نیستند در غیر این صورت برابر مقررات و ضوابط رفتار خواهد شد.

۴- به منظور مراقبت هر چه بیشتر از اشیای قیمتی پیشنهاد می‌شود غرفه‌داران مراقبت‌های ویژه و خاص معمول دارند و نباید آن را در لیست اموال موجود در غرفه ذکر کنند.

۵- حضور حداقل یک نفر از غرفه‌داران در غرفه در زمان صرف نهار و اقامه نماز.

۶- پیشنهاد می‌شود برای یکنواختی و امنیت غرفه در ساعات تعطیلی، پوشش ورودی غرفه از بنرها یا برزنت رنگی و پاکیزه استفاده شود و حتی می‌توان بر آن تبلیغات غرفه انجام شود.

ماده هفتم: آتش سوزی

۱- غرفه داران موظفند هر گونه اشیاء قابل اشتعال از قبیل جعبه‌های خالی، وسایل بسته بندی و غیره را از محل نمایشگاه خارج کنند.

۲- به منظور افزایش ایمنی و مقابله با آتش‌سوزی‌های احتمالی و جلوگیری از سرایت آن به سایر غرفه‌ها، تمام متقاضیان موظف هستند که غرفه خود را مجهز به کپسول آتش نشانی نند.

۳- استعمال دخانیات در محوطه نمایشگاه اکیداً ممنوع است.

۴- بدیهی است که از فعالیت غرفه‌های فاقد تجهیزات یادشده ممانعت بعمل خواهد آمد.

ماده هشتم: نحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی

۱- در صورت بروز تخلف برای بار اول تذکر شفاهی از سوی همکاران اجرایی (مدیر بخش و مسئول حراست بخش) داده خواهد شد.

۲ – در صورت تکرار تخلف برای بار دوم ابلاغ تذکر کتبی از سوی مدیر بخش و مسئول حراست بخش صورت خواهد گرفت.

تبصره: تذکر کتبی در پرونده صاحب غرفه درج و موجب اعمال محدودیت‌هایی برای شرکت در نمایشگاه‌های آتی خواهد شد.

۳ – در صورت ادامه و اصرار بر تخلف، موضوع به کمیته رسیدگی گزارش و در خصوص ادامه کار غرفه تصمیم‌گیری خواهد شد.

تبصره: تعطیل موقت کمتر از یک روز، تعطیل یک روزه و تعطیلی کامل غرفه و برنامه مربوطه در نمایشگاه با درج در پرونده از جمله تدابیر اتخاذ شده است.

ماده نهم: کمیته رسیدگی به تخلفات مرکب از:

۱- رئیس ستاد یا قائم مقام نمایشگاه ۲- مدیر اجرایی نمایشگاه ۳- مدیر کمیته حراست نمایشگاه ۴- عضو مدعو (به تناسب موضوع و بدون حق رای).

ماده دهم: آیین نامه امنیتی و انضباطی می‌بایستی توسط مسئول غرفه امضاء و هنگام تحویل کارت شناسایی به کمیته حراست ارائه گردد در غیر این صورت کارت حضور در نمایشگاه صادر نخواهد شد.

این دستورالعمل در ۱۰ ماده و ۴۰ بند و ۲ تبصره در ۵ صفحه از تاریخ شروع نمایشگاه تا آخرین روز لازم الاجرا است.

رعایت نمودن موارد فوق در انتخاب غرفه برتر تأثیر گذار است.