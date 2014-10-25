دستور رئيس قوه قضاييه در خصوص حادثه اسيد پاشي

به گزارش خبرگزاری مهر، متن كامل حكم رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است:

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای

معاون اول محترم قوه قضائیه

حادثه دلخراش اسید پاشی در اصفهان ، موجب جریحه دار شدن قلوب همگان شده است . گرچه اینجانب از زمان وقوع حادثه ،‌ مستمراً پیگیر تعقیب متّهم يا متّهمان بوده و در این خصوص ، دستورات اکید به رئیس کل محترم دادگستری اصفهان داده ام ، و حسب گزارش ایشان اقدامات وسیع و مهمّی برای دستگیری عامل یا عاملان ، انجام پذیرفته است ؛ ولکن با توجّه به شناعت این عمل غیر انسانی ، لازم است حضرتعالی در اسرع وقت با حضور در استان و بررسی مجدّانه موضوع و دستورات اکید به نیروهای امنیّتی و انتظامی و دادگستری ، مسأله را پیگیری و نسبت به کلّیه مراحل شناسایی ، تعقیب و رسیدگی ، نظارت لازمه را مبذول و نتیجه را به اینجانب گزارش نمايید . امید است هرچه زودتر مجرم یا مجرمین دستگیر و به سزای اعمال زشتشان برسند .بدیهی است چناچه کسانی بخواهند به بهانه این امر ، امنیّت و آرامش جامعه را برهم زنند ، باید توسط نیروهای امنیتی و انتظامی شناسایی و توسط دادستان حوزه قضایی مربوط تحت تعقیب قرار گیرند .توفیق حضرتعالی را از خداوند منّان خواستارم.

رئیس قوه قضائیه

صادق آملی لاریجانی