پیاده راه محله مقصودیه تبریز به بهره برداری رسید/ توجه ویژه شهرداری به بافت محلات تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، محله مقصودیه از محلات مرکزی تبریز است که بدلیل مجاورت با ساختمان تاریخی شهرداری تبریز به عنوان یکی از مناطق پرتردد و رهگذر گردشان این شهر محسوب می شود و بهمین خاطر شهرداری منطقه هشت با اجرای پروژه ای اقدام به ساماندهی و پیاده راه سازی این مسیر کرده است.

علی مدبر شهردار منطقه هشت تبریز شامگاه شنبه در آیین بهره برداری از این پروژه اظهار داشت: پروژه پیاده راه سازی محله تاریخی فرهنگی مقصودیه، با ایجاد پنج هزار مترمربع سنگفرش و هزینه‌ای بالغ بر ۱۳ میلیارد ریال توسط شهرداری این منطقه اجرا شده است.

وی ادامه داد: نصب تیرهای روشنایی با معماری سنتی، نصب نیمکت های چدنی، احداث ساختمان نگهبانی با معماری سنتی و نصب انبوه گلدان های حجیم شهری با معماری منحصر بفرد از اقدامات صورت‌گرفته در اجرای این پروژه تاریخی فرهنگی است.

مدبر افزود: با اجرای این پروژه، خیابان مقصودیه همگون با پیاده راه تربیت، ساماندهی و کف سازی شده است که همزمان با ایجاد پیاده‌راه در محله تاریخی مقصودیه، کفسازی معابر و کوچه‌های متصل به این محله از قبیل کوچه حیدرزاده و کوچه موزه سنجش نیز صورت گرفته است.

وی با اشاره به ویژگی های این پیاده راه گفت: به منظور اجرای اصولی کف سازی مقصودیه، توجه به اجرای تاسیسات زیربنایی و عملیات زیرسازی این خیابان با اجرای شناژ کف و با شیب بندی استاندارد انجام پذیرفته که تضمین کننده عدم نشست و عدم تخریب سنگفرش مقصودیه طی سالهای آتی خواهد بود.

شهردار منطقه هشت تبریز با بیان این که این منطقه، پیاده روسازی هشت مسیر مصوب را در برنامه دارد، گفت: پیاده راه سازی محله تارخی مقصودیه طبق مصوبه طرح تفضیلی، سومین پروژه ایجاد پیاده راه در محدوده شهرداری منطقه هشت بوده و علاوه بر این، اجرای دو پروژه مشابه دیگر نیز مدنظر است.



وی اصلاح و ساماندهی تاسیسات شبکه برق، نصب تندیس های مفاخر شهر تبریز و ایجاد هفته بازار هنری را از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای کیفی سازی این پروژه تاریخی خواند.

توجه ویژه شهرداری به محلاتی با بافت تاریخی و فرهنگی

شهردار تبریز نیز در این آیین با اشاره به توجه ویژه شهرداری به پیشینه تاریخی و فرهنگی تبریز گفت: توجه به پیشینه تاریخی و فرهنگی شهر تبریز، محوریت مهم رویکردهای عمران و شهرسازی تبریز است.

صادق نجفی ادامه داد: شهر تبریز دارای محلات تاریخی و فرهنگی بسیاری بوده و خانه های تاریخی فراوانی در آن گنجانده شده است که شهرداری نیز در راستای توجه ویژه به مناطقی با این بافت، پروژه های بزرگی را در نظر گرفته که طرح پیاده رو سازی خیابان مقصودیه یکی از این موارد بوده است.

وی با اشاره به محله مقصودیه تبریز نیز گفت: مقصودیه به عنوان یکی از محلات شاخص و معتبر شهر تبریز، از جمله کانون‌های نقش‌آفرینی اجتماعی و فرهنگی شهر تبریز بوده و وجود آثار ارزنده تاریخی از قبیل خانه سلماسی، خانه بهنام، خانه گنجه‌ای زاده، خانه حیدر زاده، خانه قدکی و خانه استاد شهریار، یادگار ارزنده همین جایگاه تاریخی و فرهنگی است.

نجفی توجه به ظرفیت فرهنگی و تاریخی مقصودیه را نیازمند همجواری درنگ، دقت و آرامش در این محله عنوان کرد و افزود: پیاده‌روسازی در این محله اصیل، به منظور ایجاد همین زمینه، مورد توجه شهرداری تبریز قرار گرفته است.

وی با اشاره به دیگر پروژه های عمرانی تبریز در زمینه تاریخی گفت: با توافقات صورت گرفته به زودی، روند آزادسازی ارک، تکمیل شده و به این ترتیب، این بنای عظیم و زیبا، در کنار معماری بی‌نظیر مصلای امام‌خمینی(ره)، به نماد ارزشمندی از فرهنگ و تاریخ شهر تبریز تبدیل خواهد شد.

شهردار تبریز میدان صاحب‌الامر و مجموعه حسن‌پادشاه را از قدیمی‌ترین الگوهای معماری و شهرسازی کشور خواند و افزود: با توافقات صورت گرفته با اداره‌کل مسکن و شهرسازی و سازمان میراث فرهنگی، احیای این میدان تاریخی و اصلاح مسجد تاریخی حسن‌پادشاه، در برنامه سال آینده لحاظ شده است.

وی افزود: توسعه مسیرهای پیاده‌راه از شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی زندگی شهروندی بوده و در اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

نجفی، تملک و آزادسازی میدان ساعت تبریز، احیای درب‌های تاریخی و ساماندهی مسیر مقبره‌الشعرا تا موزه قاجار را از دیگر پروژه های عمرانی شهرداری تبریز در احیای هویت تاریخی و فرهنگی شهر خواند.

وی ادامه داد: برنامه‌ریزی شهرداری در حوزه حمل‌و نقل، توسعه حمل‌و‌نقل عمومی و ایجاد پیاده‌راه در هسته مرکزی شهر را هدف گذاری و پیگیری می‌کند.

ضرورت توجه بیشتر به برنامه های تاریخی و فرهنگی

عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز با اشاره به پیشینه تاریخی و فرهنگی محله مقصودیه تبریز گفت: شهرداری تبریز با ایجاد پیاده راه در این محله تاریخی، نام خود را در کنار نام مردان بزرگ این محله تاریخی ثبت کرد.

بهروز خاماچی ادامه داد: خانه‌های متعدد تاریخی در این محله، روزگاری، کانون حرکت‌های بزرگ تاریخی و فرهنگی شهر تبریز از قبیل مشروطه بوده‌‌اند.

وی با بیان اینکه شهرداری تبریز، نام خود را در کنار بزرگان محله تاریخی مقصودیه ثبت کرد، گفت: این اقدام شهرداری کاری در جهت حفظ بافت محلات تاریخی و فرهنگی شهر بوده و بسیار ارزشمند به شمار می رود.

خاماچی با بیان این که نگهبانی از این مزیت تاریخی و فرهنگی ضروری است، تاکید کرد: پیاده راه سازی محله مقصودیه، آرامش و طمانینه لازم را برای ارتباط با تاریخ و گذشته درخشان این محله ایجاد خواهد کرد.

وی با اشاره به اجرای پروژه‌های متعدد عمرانی در شهر تبریز گفت: پروژه‌های عمرانی اگرچه ممکن است برخی امورات قدیمی و رایج را محدود کنند؛ اما قطعا زمینه تحقق ده‌ها دستاورد عمرانی و اجتماعی دیگر را فراهم می‌کند.

عضو شورای شهر ادامه داد: خوشبختانه شهرداری تبریز گام بالایی برای اجرای پروژه در تمامی نقاط شهر برداشته که با اتمام این پروژه ها شاهد تبریزی زیبا خواهیم بود.

خاماچی در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان شد: با پیگیری مستمر برنامه‌های عمرانی، تاریخی و فرهنگی، تبریز در آستانه تبدیل به یک شهر گردشگری است.