تکنولوژیکی ترین خیابان جهان ساخته شد/ صفحات خورشیدی به جای آسفالت

به گزارش خبرگزاری مهر، این خیابان که در شهر شمالی "زانستاد" هلند واقع شده و بیشتر شبیه مسیر ویژه حرکت دوچرخه است، طی روزهای آتی افتتاح می شود.

محققان خوش ذوقی که این ابتکار عمل را ارایه کرده اند از عنوان SolaRoad برای این خیابان استفاده کرده اند.

در این خیابان مدرن به جای استفاده از آسفالت یا بتن، از نسل جدیدی و پیشرفته صفحات خورشیدی استفاده شده که در برابر باران، برف و شرایط سخت دمایی مقاومت بسیار خوبی از خود نشان می دهند واز همه مهمتر اینکه به راحتی وزن دوچرخه، دوچرخه سوار و عابران پیاده را تحمل می کنند، بدون آنکه خللی در عملکردشان ایجاد شود.

این خیابان گرچه تنها 70 متر درازا دارد اما در نوع خود در دنیا بی نظیر بوده و توجه کارشناسان زیادی از سراسر جهان را به خود جلب کرده است.

به گفته محققان هلندی، الکتریسیته ای که از فعالیت این صفحات تولید و ذخیره می شود برای تأمین روشنایی سه خانه کافی است.

این محققان در نظر دارند در آینده این ایده خلاقانه را برای معابر ویژه سایر وسایل نقلیه توسعه دهند که در این صورت نه تنها می توان برق مورد نیاز خانه های بیشتری را تأمین کرد بلکه بدین ترتیب می توان الکتریسیته مورد نیاز چراغ های راهنمایی و رانندگی را نیز تولید کرد.