به ‌گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خوش‌خلق امروز در رزمایش پدافند غیرعامل صنعت برق با بیان اینکه تواینر و شرکت های برقی برای بیش از ۳۰ میلیون مشترک در کشور برق تامین می کنند، گفت: تابستان امسال میزان پیک مصرف برق در کشور به بیش از ۴۸ هزار مگاوات رسید.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اعلام اینکه پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۹۴، میزان حداکثر مصرف برق در کشور به بیش از ۵۱ هزار مگاوات برسد، تصریح کرد: یکی از راهکارهای تامین برق استفاده از واحدهای تولید پراکنده در کشور است .

مقاوم سازی شبکه برق در برابر طوفان و برف

سیدمحمد هاشمی هم در حاشیه این رزمایش برقی، با بیان اینکه توزیع برق تهران بزرگ یکی از شرکت‌های بزرگ توزیع برق در خاورمیانه است که ۴.۲ میلیون مشترک معادل ۱۴ درصد مشترکان برق کشور را خدمت‌رسانی می‌کند، اظهار داشت: شرکت برق به ‌منظور افزایش پایداری و از نظر پدافند غیرعامل ۱۱ پست سیار داریم که هم‌اکنون ۱۰ پست در مدار قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق تهران بزرگ با اعلام اینکه از سال ۸۷ تاکنون ۶۵ مانور انجام شده است که در این مانورها تمام سازمان‌ها به ما کمک می‌کنند، بیان کرد: برف سنگین شمال کشور در سال ۹۱ موجب بروز مشکلاتی برای هم‌وطنان شده بود که ۱۰ گروه عملیاتی از سوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ به مازندران ارسال شد و تنها اکیپ فعال در منطقه نیز گروه‌های شرکت توزیع برق تهران بزرگ بود.

این مقام مسئول، افزود:همچنین وزش طوفان شدید در بهار ۹۳ موجب مشکلاتی در شبکه برق شد که در مدت چهار ساعت شبکه برق تهران به وضعیت پایدار و عادی بازگشت که این مورد حاکی از آمادگی ما در مقابله با حوادث گوناگون است.

وی با بیان اینکه پیک تابستان ۹۳ در حوزه تهران بزرگ در حدود ۴۲۰۰ مگاوات بود، تاکید کرد: صنعت برق در تابستان سال گذشته خاموشی ناشی از کمبود انرژی الکتریکی نداشت و خاموشی‌های پراکنده ناشی از عوامل فنی در کمترین زمان برطرف شده است.

هاشمی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون تلفات شبکه برق تهران بزرگ زیر ۱۰ درصد است اما از ۲۴ مهر ۹۳ عزم جدی برای کاهش تلفات برق شبکه سراسری کشور به زیر ۱۰ درصد آغاز شده است.

شبکه سیمی برق تهران جمع می شود

به گزارش مهر، کامبیز ناظریان هم در رزمایش پدافند غیرعامل در محل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی شرکت توزیع برق تهران به ۴ میلیون و ۲۰۴ هزار و ۵۲۹ مشترک خدمت‌رسانی می‌کند، پیک بار تابستان امسال ۴۱۵۲ مگاوات رسید، تاکید کرد: هم‌اکنون میزان تلفات شبکه توزیع تهران بزرگ ۹.۲ درصد است و سال گذشته ۱۷ هزار و ۸۵۴ گیگاوات ساعت انرژی الکتریکی توزیع شده است.

این مقام مسئول از اجرای سامانه مکانیزه مدیریت خودروهای عملیاتی (AVL) در راستای امکان بهره‌گیری از آنها به‌صورت شناور در شرایط ایجاد بحران شبکه خبر داد و یادآور شد: تهیه و تدارک تجهیزات مستقل مخابراتی امن از قبیل توسعه رادیوترانک، بیسیم‌های ماهواره‌ای و سایر تجهیزات و تهیه بانک اطلاعاتی به‌روز مراکز حساس، حیاتی و مهم کلانشهر تهران و همچنین انجام بازدیدهای دوره‌ای از تجهیزات و تاسیسات از جمله اقدامات نرم‌افزاری و سخت افزاری در جهت پدافند غیرعامل است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ تصریح کرد: سناریوی مانور کلیه مراکز حساس، حیاتی و مهم به نحوی که امکان تغذیه آنها از حداقل دو شبکه مجزا میسر شود تهیه شده و از آن استفاده می‌شود.

ناظریان با اشاره به برنامه ریزی برای توسعه اتوماسیون و مانیتورینگ تجهیزات پست‌های توزیع جهت امکان انجام عملیات قطع و وصل از راه دور اظهار داشت: تمامی مراکز کنترل شبکه با تجهیزات اضطراری از قبیل ژنراتور و UPS مجهز شده اند.

وی از جمع آوری شبکه سیمی شهر تهران و جایگزینی آن با کابل‌های خودنگهدار تا سال ۹۶ خبر داد و تاکید کرد: اجرای استراتژی توسعه پست‌های برق با ظرفیت پایین در راستای ایجاد پراکندگی تجهیزات و برق‌رسانی از طرح‌های در دست اقدام توزیع برق تهران بزرگ در راستای پدافند غیرعامل است.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: به‌کارگیری نصب مولدهای تولید پراکنده DG و CHP از طریق تسهیلات و مشوق‌های ابلاغی در حال انجام است.