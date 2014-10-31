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۹ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۲۹

حجاج ایرانی 10 میلیون و 700 هزار دقیقه مکالمه کردند/ 15 مهر شلوغترین روز مکالمات

حجاج ایرانی 10 میلیون و 700 هزار دقیقه مکالمه کردند/ 15 مهر شلوغترین روز مکالمات

حجاج بیت الله الحرام در ایام حج تمتع امسال 10 میلیون و 700 هزار دقیقه مکالمه تلفنی از مقصد عربستان به ایران و بالعکس داشتند و بیشتران میزان مکالمه مربوط به روز 15 مهرماه بین دو عید غدیر و قربان بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت میزان ترافیک ارتباطی زائران خانه خدا با بستگانشان در ایران را 10 میلیون و 700 هزار دقیقه در ایام حج تمتع امسال اعلام کرد.

از این میزان 8 میلیون و 300 هزار دقیقه ترافیک صادره و دو میلیون و 400 هزار دقیقه ترافیک وارده از عربستان به کشورمان بوده است.

ترافیک حج تمتع سال 1393 از 10 شهریورماه سال جاری با اعزام زائران ایرانی به کشور عربستان آغاز شد و از 10 هزار دقیقه ترافیک صادره و 10 هزار دقیقه ترافیک وارده در روزهای ابتدایی، به 320 هزار دقیقه ترافیک صادره و 70 هزار دقیقه ترافیک وارده در شلوغترین روز که 15 مهرماه بین دوعید قربان و غدیر بود، رسید.

بر این اساس به طور متوسط زمان مکالمات (ACT) رد و بدل شده با کشور عربستان حدود 2 دقیقه برآورد شده است.

شرکت ارتباطات زیرساخت برای ارتباطات رومینگ، علاوه بر امکانات سیگنالینگی کمپانی الجوال، از امکانات سیگنالینگی سه ترانزیت کننده بزرگ از کشورهای بلژیک، آلمان و امارات برای انتقال ترافیک رومینگ زائران ایرانی استفاده کرد. همچنین برای تسهیل ارتباط زائران و ارتباط با کشور عربستان در این ایام، علاوه بر مسیرهای مستقیم، تعداد 11 کمپانی ترانزیت کننده معتبر به مجموعه ظرفیتهای حمل ترافیک عربستان اضافه شد.

کد مطلب 2412897

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