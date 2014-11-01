کیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منکر از ابتدا تاکنون مشخص نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر شنبه در همایش استانی "تذكر لسانی، پیام مهربانی، نظارت همگانی" گفت: ارزشمند ترین عمل و عبادتی كه در رضایت امام زمان نقش دارد، امر به معروف و نهی از منكر است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح كرد: مشكل دشمنان ما مسئله رهبری است و با خود اندیشیده اند كه اگر امر به معروف در جامعه رواج پیدا كند ولایت فقیه قوی خواهد شد و توطئه اسیدپاشی اخیر نیز كه یك عده جریان غیر ارزشی آن را بوجود آوردن با هدف دشمنی با ولایت فقیه است.

وی اظهار كرد: وجه اشتراك برخی از گروه های سیاسی داخل و خارج، دشمنی با رهبری است و ارگان های رسانه ای همین گروه های سیاسی در داخل با رسانه های خارجی همدست شدند و اسیدپاشی را به امر به معروف و نهی از منكر نسبت دادند.

امام جمعه مشهد افزود: فعالیت های عملی ارزشمندی در ستاد های احیای امر به معروف و نهی از منكر انجام شده است و دستگاه های نظام مخصوصا قوه قضائیه همكاری قابل توجه ای را در این خصوص داشته و تا اكنون موردی پیش نیامده كه تشكیل ستاد احیای امر به معروف در اداره ای پیشنهاد شود و آن مجموعه نپذیرد.

رئیس شورای سیاست گذاری ستادهای احیاء امر به معروف و نهی از منكر خراسان رضوی تصریح کرد: من با اصطلاح "امر به معروف واجب فراموش شده" كه در بین مسئولین این حوزه وجود دارد مخالفم زیرا همان فردی كه فقط نماز صبح خود را می خواند، نسبت به گناه حساس است هر چند خودش به بعضی از فسق ها آلوده باشد.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: سوالی كه مطرح می شود این است كه چرا با وجود اینكه همه نسبت به گناه حساس هستند، این فریضه بلاتكلیف مانده و برجسته نمی شود؟

امام جمعه مشهد افزود: علت اصلی این است كه كیفیت اجرای امر به معروف و نهی از منكر برای مكلف مشخص نیست و برداشت آنها از این فریضه فقط تذكر لسانی هست در حالی كه این ساده ترین و راه فرعی است.

وی با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منكر گفت: این فریضه آنقدر اهمیت دارد كه امام حسین (ع) آن همه مصیبت را به جان خریدند و آن همه مصیب را دیدند، آیا این عمل ایشان فقط برای تذكر لسانی بود؟

آیت الله علم الهدی اظهار كرد: تذكر لسانی راهكار ساده عمومی است و مشكل ما این است كه كه كیفیت اجرای آن از ابتدا مشخص نبوده و تا امروز نیز معلوم نشده است.

خطیب جمعه مشهد در ادامه با توضیح بیشتر این مسئله گفت: قرآن كریم بیش از ۲۵۰ بار مومنان را به نماز دعوت كرده، اما اگر پیامبر اسلام روش نماز خواندن را به مسلمانان نمی آموخت، آیا كسی با وجود این همه تاكید در كتاب خدا به اقامه نماز، این فریضه را انجام می داد؟ امر به معروف نیز همانطور است و مردمی گاهی بر حسب وظیفه برای امر به معروف عملی را انجام می دهند كه تبعات اجتماعی خوبی در پی ندارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح كرد: در دیداری كه برخی از مسئولین در حوزه امر به معروف با رهبری داشتند، ایشان فرمودند كه ستاد احیای امر به معروف را تشكیل بدهیم نه ستاد اجرای امر به معروف و این جمله فرق این دو را نشان می دهد.

امام جمعه مشهد با توضیح چگونگی كیفیت امر به معروف و نهی از منكر اظهار كرد: در آیه ۷۱ سوره توبه چگونگی كیفیت اجرای این فریضه مشخص شده است و با كمی دقت می توان آن را پیدا كرد.

وی ادامه داد: با توجه به این آیه مشخص می شود كه اولین مورد در امر به معروف و نهی از منكر ولایت به معنای چینش اجتماعی است و آن طبق همین آیه باید متشكل از زن و مرد باشد و به صورت جمعی انجام بگیرید.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در اداراتی كه شورای احیای امر به معروف و نهی از منكر تشكیل شده است و فردی بر حسب موقعیت مسئول آن می شود، تنها این كافی نیست و اول باید متوجه بشویم كه این فرد اصلا می خواهد امر به معروف انجام دهد یا خیر؟

آیت الله علم الهدی ضمن تشكر از نمایندگانی كه قانون حمایت از امر به معروف و نهی از منكر را تصویب كردند گفت: اكنون كه این قانون در مجلس تصویب شده است، باید كیفیت آن را آموزش دهیم و تنها یك شورای تشریفاتی در ادارات كافی نیست.

وی ادامه داد: در خصوص طرح های امر به معروف باید دنبال این باشیم تا اول طرحی را توسط طراحان كه در این حوزه تخصص دارند پیاده كنیم و آن را به صورت یك الگوی جامع علاوه بر استان در اختیار كل كشور قرار دهیم.

آیت الله علم الهدی گفت: در مقام اجرا منكرات آنقدر زیاد است كه به پای آن ها هم نمی شود رسید و یك شبكه ارتباطی به اندازه ای منكر را توسعه می دهد كه اگر تمام مسئولین هم در حوزه امر به معروف و نهی از منكر بسیج شوند بازهم نمی توانند كاری كنند.