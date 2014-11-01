کشف 25 قبضه اسلحه شکاری از متخلفین/ 112 مورد زنده گیری پرندگان و پستانداران

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل میرانزاده در این باره گفت: ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران در 6 ماهه نخست سال در طی عملیات گشت و پایش در جهت حفاظت وحراست ازعرصه های طبیعی تحت مدیریت و همچنین برخورد با مراکز غیر مجاز خرید و فروش جانوران وحشی، 427 مورد برخورد با صیادان غیر مجاز ماهی در پارک ملی لار وسایر رودخانه های استان، 41 مورد برخورد باشکارچیان غیرمجاز پرندگان و پستانداران وحشی و 11 مورد برخورد با شکارچیان قبل از اقدام به شکار داشته اند.

وی با اشاره به سلاح های مکشوفه از متخلفین توسط مامورین اجرایی محیط زیست استان تهران افزود: در مجموع تعداد 25 اسلحه شامل 8 قبضه سلاح غیر مجاز، 16 قبضه سلاح مجاز و 1 قبضه سلاح جنگی نظامی توسط ماموران کشف شد.

میرانزاده با اشاره به 5 مورد اطفا حریق وآتش سوزی درمراتع مناطق تحت مدیریت اظهار داشت: 22 مورد برخوردبادامداران غیر مجاز و تعلیف غیر مجاز احشام و 11 مورد برخورد با متصرفین غیر مجاز از دیگر اقدامات یگان حفاظت محیط زیست استان در 6 ماهه اول سال است.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران میزان ضرر و زیان متعلقه به سازمان به تبع اقدامات انجام شده را 600/923/973 ریال و همچنین میزان ضرروزیان وصول شده درحق سازمان حفاظت محیط زیست را 000/184/707 ریال عنوان کرد و تصریح کرد: تعدادکل موارد تخلف کشف شده 205 فقره، تعداد متخلف دستگیرشده درحین تخلف 259 نفر و همچنین تعدادکل پرونده متشکله 205پرونده شامل 141پرونده در حال جریان 58 پرونده مختومه با محکومیت متخلفان و6 پرونده برائت می باشد.

میرانزاده در پایان به 112مورد زنده گیری پرنده وپستاندار و 105مورد برخورد با مراکز غیرمجاز خرید و فروش جانوران وحشی در سطح استان اشاره کرد و اظهار داشت: در برخورد با مراکز غیرمجاز در سطح شهر تهران، 550 عددسمندرلرستانی ،828 حلقه انواع مار،671 عدد انواع لاک پشت ،25 سر لاسرتا ، 6 نیم تنه تاکسیدرمی شده کل و قوچ وحشی، 3 قلاده میمون، 3 قلاده گرگ، 6 قلاده روباه، 89 قطعه انواع پرندگان شکاری، 3 راس قوچ ومیش وحشی و 1600 شاخه گل لاله واژگون کشف وضبط شد.