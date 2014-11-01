فرار رئیس جمهوری مستعفی بورکینا فاسو از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش ها حاکی است "بلز کومپائوره" که در پی تظاهرات گسترده مردم بورکینا فاسو از ریاست جمهوری استعفا داده،به خارج از کشور گریخته است. رادیو صدای فرانسه با اعلام این مطلب از فرار احتمالی کومپائوره به ساحل عاج خبر داد.

این در حالی است که با کناره گیری رئیس جمهور، جنگ پنهانی بین مقامات ارتش بورکینا فاسو آغاز شده است به طوری که زیدا و ترائوره دو نظامی بلندپایه این کشور خود را رئیس دولت انتقالی نامیده اند. زیدا با انتشار بیانیه ای ضمن معرفی خود به عنوان رئیس دولت، از آمادگی اش برای همکاری با گروه های سیاسی و سازمان ها به منظور داشتن "دوره گذار مسالمت آمیز" خبر داده است.

سرهنگ زیدا در حالی این بیانیه را صادر کرد که ساعاتی قبل از وی ژنرال "هونور ترائوره" رئیس ستاد مشترک ارتش بورکینافاسو که از متحدان اصلی رئیس جمهور مستعفی این کشور محسوب می شود نیز اعلام کرده بود که وی مسئول دولت انتقالی در این کشور است.

منابع دیپلماتیک در پاریس می گویند رئیس جمهوری مستعفی بورکینا فاسو در حال حاضر در محل امنی به سر می برد. کومپائوره پس از 27 سال عهده داری ریاست جمهوری، سرانجام روز جمعه از این سمت استعفا داد.