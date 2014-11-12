به گزارش خبرنگار مهر، اگر چه دولت در ماه‌های ابتدایی سال‌جاری اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها را با افزایش قیمت حامل‌های انرژی کلید زد اما تاکنون که بیش از 5 ماه از اجرای این فاز می‌گذرد، دولت تصمیم نگرفته که فاز دوم این قانون را برای اصلاح قیمت گندم، آرد و نان به صورت رسمی کلید زند اما به نظر می‌رسد با مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر اجرای طرح جامع اصلاح قیمت گندم، آرد و نان، تغییر قیمت نان نیز وارد مرحله جدیدی شود.

یک عضو ستاد تنظیم بازار از مصوبه این ستاد برای تشکیل کارگروه هایی در استان‌ها به ریاست استانداران به منظور تغییر قیمت گندم، آرد و نان خبر داد و به خبرنگار "مهر" اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، مقرر شده است تا با توجه به اعتراضات متعدد مردم مبنی بر عدم کیفیت نان و نیز اعتراضات نانوایان مبنی بر عدم سودآوری نانوایی ها، دولت طرح جامع مرحله اصلاح قیمت گندم، آرد و نان را از کارتابل بیرون کشد و اجرایی کند.

در این میان، شنیده‌ها حکایت از آن دارد که این طرح احتمالا از ابتدای آذرماه و با تصمیماتی که استانداران هر استان اتخاذ می‌کنند، عملیاتی شود.

پیش از این، تولیدکنندگان آرد و نانوایان اعتراض خود را نسبت به قیمت‌های کنونی آرد و نان اعلام کرده بودند که آخرین بار در جلسه صبحانه کاری محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود که نماینده تولیدکنندگان آرد از وی به عنوان یکی از اعضای کابینه درخواست کرد تا قیمت آرد و نان اصلاح شود که در مقابل حجتی نیز پاسخ داد که مسئولیت این امر به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور سپرده شده است. البته حجتی این را هم رد نکرد که دولت در حال بررسی تغییر قیمت گندم، آرد و نان است.

البته پیش از این، محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور چندین بار در خصوص پایین بودن قیمت نان و آرد صحبت و اعلام کرده بود که دولت فعلا قصد دارد این قیمت را اصلاح کند ولی هم اکنون گفته می‌شود در جلسه اخیر این ستاد به ریاست وی تصمیم بر افزایش قیمت نان گرفته شده است.

بررسی‌های میدانی مهر حکایت از آن دارد که نانوایان در اقدامی، پیش از هر گونه دستور و مجوز دولت اقدام به گرانی نان کرده‌اند تا بلکه بتوانند جبران ارزانی قیمت را داشته باشند به نحوی که برخی نانوایان سطح شهر تهران تنها نان کنجدی آن هم با قیمتی بین 200 تا 300 تومان بالاتر از نرخ مصوب سنگک و بربری عرضه می‌کنند و مشتری مجبور است که یک انتخاب و آن هم نان کنجدی داشته باشد.

در حال حاضر قیمت مصوب نان سنگک و بربری به صورت ساده 600 و 700 تومان است در حالی که نانوایانی که این نان را با چاشنی کنجد عرضه می کنند، قیمت را هم هزار تومان برای مشتری در نظر گرفته‌اند.

البته رئیس اتحادیه نان سنگک، عرضه این نوع نان با کنجد را خلاف قانون ندانسته و گفته است که در مناطق شمالی شهر تهران بیشتر مشتریان از نان کنجددار استفاده می‌کنند و این در حالی است که 29 ماه از آخرین اعلام نرخ مصوب به نانوایی‌ها می گذرد و به دلیل افزایش هزینه های تولید و دستمزد کارگران، تولید نان با قیمت‌های قبلی مقرون به صرفه نیست.

به گزارش مهر، هم اکنون مردم از کیفیت نان ناراضی هستند و به نظر می رسد که چنانچه دولت با افزایش معقول و منطقی قیمت بتواند نظارت دقیقی بر کیفیت نان نیز داشته باشد، تغییر قیمت از سوی مردم قابل پذیرش باشد؛ موضوعی که در مراحل قبلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش نان چندان به چشم نمی‌خورد و تنها در یک یا دو هفته اول پس از افزایش مرحله‌ای قیمت نان اندکی کیفیت بهبود یافت.