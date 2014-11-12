بمب افکن های روسیه بر فراز دریای کارائیب و خلیج مکزیک پرواز می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، ارتش روسیه بمب افکن های خود را از اقیانوس منجمد شمالی تا منطقه کارائیب و خلیج مکزیک به پرواز در خواهد آورد.

سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد:بمب افکن های دوربرد روسیه در امتداد مرزهای روسیه و بر فراز اقیانوس منجمد شمالی به پرواز درخواهند آمد.

وی همچنین تاکید کرد که روسیه در اوضاع کنونی باید حضور نظامی خود را در غرب اقیانوس اطلس و شرق اقیانوس آرام و منطقه کارائیب و خلیج مکزیک حفظ کند.

خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به اینکه اظهارات این مقام نظامی روسیه در زمانی بیان می شود که تنش بین ناتو و غرب با روسیه بر سر تحولات شرق اوکراین بالا گرفته است، این اقدام روسیه را نوعی قدرت نمایی این کشور خواند.

پروازهای گشتی بمب افکن های دوربرد روسیه که قادر به حمل کلاهک هسته ای هستند در زمان جنگ سرد به طور مرتب انجام می شد اما بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بحران مالی این کشور متوقف شد که بعد از روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در روسیه از سرگرفته شد.