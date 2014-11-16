به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محرابی مدیرکل امور مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی اعلام کرد: تا کنون بیش از 83 رسانه، نسبت به معرفی کارکنان بیمه شده خود برای 6 ماهه اول سال جاری به اداره کل مطبوعات داخلی اقدام کرده‌اند. به همین جهت و با توجه به آنکه به زودی پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در رسانه‌ها، اعم از مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت، لازم است که در اسرع وقت رسانه‌هایی که فهرست دریافت کمک هزینه بیمه همکاران خود را ارسال نکرده‌اند، نسبت به ارسال تصویر فیش واریزی تیرماه خود به حساب سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند تا 6 برابر آن بابت عملکرد شش ماهه به رسانه پرداخت شود.

وی افزود: لازم به ذکر است بر اساس ضوابط نسبت حمایتی سال 93 رسانه‌هایی که حداقل نفرات بیمه شده آنان مطابق جدول زیر و به نام خود نشریه باشد و هیچ یک از روزنامه‌نگاران تمام وقت آنان از بابت بیمه، اعتراضی نداشته باشند معادل مبلغ پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی به آنان عودت می‌شود.

الف- چنانچه فهرست‌های دو ردیف اول جدول فوق فقط شامل روزنامه‌نگاران باشد، حد نصاب به ترتیب 20، 15 و 7 خواهد بود.

ب- برای رسانه‌های دولتی یا متعلق به بخش عمومی، نیمی از مبلغ پرداختی آنان به سازمان تأمین اجتماعی عودت می‌شود.

ج- سقف حمایت معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی، 4 برابر نفرات جدول فوق خواهد بود.