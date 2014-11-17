به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود از ساعت 8 تا 10 امروز دوشنبه 27 آبان نشستی با عنوان «هم‌اندیشی موسسه خانه کتاب و اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران» از سری برنامه‌های بیست و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در محل سرای اهل قلم برگزار شود.

با توجه به اینکه ترکیب هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پی برگزاری انتخابات اخیر دچار تغییراتی شده، بنا به درخواست رئیس جدید این اتحادیه، مقرر شد که نشست مذکور با حضور اعضای جدید هیئت مدیره برگزار شود و از آنجا که این اعضا امروز 27 آبان مسئولیت‌هایشان را تحویل می‌گیرند، نشست مذکور هم به یکی از روزهای چهارشنبه و یا پنجشنبه موکول شده است.