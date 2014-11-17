افزایش قیمت نان تا 30 درصد از اول آذر/ افزایش 10 درصدی قیمت گندم و آرد

یک مقام مسئول که نخواست نامش در خبر درج شود، در گفتگو با مهر از جمع‌بندی نهایی تغییر قیمت نان با مصوبه ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: براساس مصوبه این ستاد، قیمت نان از ابتدای آذرماه تا 30 درصد افزایش خواهد یافت.

وی افزود: براساس این مصوبه، قیمت گندم و آرد 10 درصد افزایش خواهد یافت و تا سقف 20 درصد هزینه عوامل تولید نیز بسته به شرایط هر استان به افزایش قیمت گندم اضافه شده و قیمت نهایی نان را رقم می‌زند.

به گفته وی، تغییر قیمت نان از ابتدای آذرماه اجرایی خواهد شد و هم‌اکنون هماهنگی‌های لازم با نانوایان صورت گرفته است، ضمن اینکه در هر استان کارگروهی به ریاست استاندار تشکیل شده است تا بسته به هزینه‌های تولید در هر استان، قیمت نهایی نان را تعیین و ابلاغ کند.

به گفته وی، ظرف روزهای آینده قیمت نان در هر یک از استان‌های کشور به صورت رسمی اعلام خواهد شد و به موازات آن، نظارت‌های لازم بر کیفیت نان نیز صورت خواهد پذیرفت.

به گزارش مهر، پیش از این، برخی نانوایان به صورت خودسرانه اقدام به افزایش قیمت نان کرده بودند و تنها یک نوع نان به صورت کنجددار و با قیمتی هزار تومان در نانوایی های خود عرضه می‌کردند.

برخی مسئولان دولتی می‌گویند: با توجه به اعتراضات متعدد مردم مبنی بر عدم کیفیت نان و اعتراضات نانوایان مبنی‌بر عدم سودآوری نانوایی‌ها و همچنین درخواست دست‌اندرکاران و تولیدکنندگان آرد و گندم کشور، دولت طرح جامع مرحله ای اصلاح قیمت گندم، آرد و نان را در دستور کار قرار داده و مقرر شده است تا قیمت در آینده‌ای نزدیک با اطلاع رسانی جامع به مردم اصلاح شود.