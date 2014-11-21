به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده در نخستین همایش دانشجویان برتر حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد در محل بیمارستان فرهیختگان افزود: عنصر اصلی توسعه هر کشور نیروی انسانی متخصص است و دانشجویان در دانشگاه، عنصر محوری موفقیت و ضمانت اجرایی توسعه علم و فناوری هستند، از این رو نقش علم و دانش در توسعه اقتصادی، اجتماعی و رفاهی کشور بر همگان روشن است.

میرزاده با اشاره به برنامه های توسعه ای استفاده از نیروی انسانی گفت: ما طی دو برنامه راهبردی می توانیم به دانشگاه برتر کشور و منطقه نائل شویم که البته برای سرآمد شدن در حوزه علوم پزشکی به راه طولانی و زمان بیشتری نیاز داریم.

وی با اشاره به قرارداد با وزارت نفت گفت: این قرارداد در جهت افزایش برداشت از مخازن نفتی است که تاکنون بی سابقه بوده است و اگر زمینه این مشارکت در مجموعه دانشگاه آزاد اعم از استاد و دانشجو فراهم شود تاثیر عمیقی در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور پدید خواهد آمد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی پیشنهاد داد دانشجویان برتر در حوزه علوم پزشکی در کانون های پژوهشی ساماندهی و حمایت شوند تا کارهای نوآورانه و خلاقانه داشته باشیم.

وی یادآور شد: راه اندازی رشته های جدید و بین رشته ای در حوزه علوم پزشکی موجب ایجاد نوآوری های جدید در رشته های چند نظمی خواهد شد، به عنوان مثال بسیاری از کارهایی که درمرکز تحقیقات فیزیک پلاسما واحد علوم تحقیقات انجام می شود در پزشکی نیز کاربرد دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

میرزاده تاکید کرد: کانون پژوهشی از دانشجویان برتر باید به این مرکز تحقیقاتی وصل شود و ما از کارهای تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده در این رابطه حمایت می کنیم و از طرفی با فراهم کردن بودجه لازم و خرید تجهیزات به منظور تولید انبوه، از این حرکت های محققانه و نوآورانه دفاع می کنیم.

وی یادآور شد: هرم اعضای هیات علمی در حوزه پزشکی باید اصلاح و تقویت شود و نیروهای جدید جذب شوند.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اختصاص بودجه حوزه علوم پزشکی و دارا بودن رشته های پزشکی توانسته بار بزرگی از دوش دولت بردارد و ما انتظار داریم که متقابلا دولت نیز از فعالیت بخش غیر دولتی حمایت کند و وزارت بهداشت همکاری بیشتری با دانشگاه آزاد داشته باشد.