به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر امروز و در خطبه های سیاسی عبادی نماز جمعه در کنار حرم مطهر رضوی گفت: نمایندگان ما که در وین در حال مذاکره هستند تا کجا حاضرند از مواضع خود پایین بیایند، آنها نمایندگان ملتی هستند که فرهنگ مقاومت را از عاشورا و کربلا آموخته اند.

خطیب جمعه مشهد افزود: سختی هایی که امام سجاد و کاروان امام حسین(ع) تحمل کردند برای این بود که یک مقاومت مرزنشناس را به ما نشان بدهند و ملت بسیجی ما که اخذ شده فرهنگ عاشورا هستند باید در برخورد با دشمن این فرهنگ را پیاده کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: امروز در کشور همه چشم به وین و اتریش دارند که ببینند سرنوشت مذاکرات به کجا می رسد، باید واقع نگر باشیم که سرنوشت مذاکرات به هر چه ختم شود مردم ما که استکبار ستیز هستند از عداوت خود با آمریکا دست بر نخواهند داشت.

وی این دشمنی را نهادینه شده در نسل ملت ایران دانست و گفت: عداوت و دشمنی ملت ایران با استکبار که در راس آن آمریکای جنایتکار قرار دارد از بین نخواهد رفت، این نفرت نهادینه شده در نسل ما نسبت به استکبار جهانی باقی خواهد ماند.

آیت الله علم الهدی گفت: مذاکرات یا به توافق مطلوب رهبری می رسد یا نمی رسد که اگر حالت اول رخ دهد یک جریان سیاسی در داخل کشور حق ندارد این اتفاق را به نفع خود رقم زده و حیات سیاسی خود را با این وجود تجدید و احیا کند.

وی ادامه داد: اگر مذاکرات به توافق نرسد عده ای منفعت طلب و سودجو حق ندارند مثل زالو به جان مردم بیفتند، جنس ها را گران کنند و به دنبال مال و سودجویی باشند دولتمردان باید این مسئله را مدیریت کرده و مردم هم باید جلوی آنها بایستند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: اگر مذاکرات به توافق نرسید و قرار بر ادامه آن شد امیدواریم برادران مذاکره کننده قوی و مورد اعتماد مردم و رهبری ما با حفظ عزت ملی این مذاکرات را ادامه بدهند.

مراقب شیطنت های دستگاه تبلیغاتی غرب برای دوقطبی کردن کشور باشیم

وی نسبت به شیطنت های دستگاه های تبلیغاتی آمریکا و انگلیس هشدار داد و افزود: نتیجه مذاکرات هرچه بشود دستگاه های تبلیغاتی انگلیس و آمریکا با شیطنت شروع می کنند که جریانات سیاسی کشور را به جان هم بیندازند و کشور را دو قطبی کنند.

خطیب جمعه مشهد ادامه داد: نمایندگان مذاکره کننده ما سربازانی هستند که به میدان جنگ رفتند و وقتی از این میدان برگشتند و نتیجه مذاکرات هرچه شد نباید مورد توبیخ قرار بگیرند چون باعث اختلال و دوقطبی شدن کشور می شوند.

آیت الله علم الهدی گفت: مردم ایران یک بار تجربه نوشیدن جام زهر توسط امام راحل را دارند و فهمیدن که امام بعد از نوشیدن جام زهر بیشتر از یک سال زنده نماند، این مردم دیگر تحمل ندارند که شرایط جوری شود که رهبری بار دیگر آن جام زهر را بنوشد.

وی گفت: هر نوع نتیجه ای در مذاکرات اتفاق بیفتد و مطلوب رهبری نباشد مردم با همه قدرت و نیرو در مقابل آن ایستاده و اجازه این کار را نمی دهند.

بسیج یک تفکر فراگیر است

آیت الله علم الهدی با اشاره به هفته بسیج گفت: بسیج قبل از آنکه یک جریان باشد تفکری است که امام راحل آن را به عنوان یک جریان فراگیر در میان مردم تبیین کردند.

وی ادامه داد: به هر اندازه ای تفکر در جامعه توسعه پیدا کند به تعداد آن افزوده خواهد شد حتی اگر مردم در این نهاد ثبت نام هم نکرده باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: آن روز که امام (ره) از بسیج به عنوان یک لشکر 20 میلیونی نام می بردند جمعیت کشور بین 35 تا 40 میلیون بود که عنصر فعال اجتماعی آن 20 میلیون می شدند و این یعنی اینکه همه آحاد جامعه و نیروهای فعال در آن باید اندیشه و تفکر بسیج را دارا می بودند.

وی گفت: این تفکر دو اصل دارد که اصل اول آن اخلاص و محور دوم آن یک نوع مقاومت مرزنشناس برای دفاع از انقلاب است.

مدیریت بازار نشان از اداره اقتصاد کشور دارد

آیت الله علم الهدی در بخشی از سخنانش با اشاره به سبک اصلاح الگوی مصرف گفت: اگر دولتی بتواند بازار را مدیریت کند آن دولت قدرت اداره اقتصاد کشور را نیز دارد اما اگر از عهده این کار برنیاید و نتواند تعادل بین عرضه و بازار را مدیریت کند نخواهد توانست که تورم و اقتصاد را کنترل کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: اگر بنا باشد روزی تعادل در تقاضا و عرضه نیاز به وارد کردن یک محصول داشته باشد مدیران اقتصادی کشور باید بتواند با صادر کردن یک نوع کالای دیگر این خلاء پیش آمده را تکمیل کند.

وی ادامه داد: اگر در جامعه ای مردم به کمک مسئولین نیایند هر مدیری هرچند که قوی باشد نمی تواند اقتصاد کشور را مدیریت کند چون قدرت مدیریت عرضه و تقاضا ممکن نیست.

عضو مجلس خبرگان رهبری به تجمل گرایی در جامعه اشاره کرد و گفت: اگر فرد پولداری به جای سوار شدن بر یک اتومبیل سواری از یک خودروی میلیاردی استفاده کند و در خیابان ها جولان دهد مانند یک تروریست است که فساد را در جامعه گسترش داده و آن را برهم می زند.

وی ادامه داد: سوار شدن بر چنین خودرویی و جولان دادن در خیابان های شهر باعث افزایش امیال نفسانی جوانان کشور شده زیرا آنها این زرق و برق را می بینند و آن را طلب می کنند.

وی در پایان گفت: همانطور که وجود یک تروریست اسلحه به دست در خیابان خطرناک است آقایی که چنین خودرویی را سوار شده و در خیابان های شهر می گردد به همان مقدار وجودش مضر و خطرناک است.