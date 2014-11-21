به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی تیم مذاکر کننده هسته ای را فرزندان انقلاب خطاب کرده و همواره حمایت های و پشتیبانی خود از این تیم را اعلام کرده اند افزود: خط مشی تیم مذاکره کننده در چارچوب مشخص شده توسط مقام معظم رهبری است که قطعا تیم مذاکره کننده، ذره ای از آن کوتاه نخواهند آمد و با عمل به آن عزت کشور اسلامی را شاهد خواهیم بود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید براینکه تیم دیپلماسی هسته ای ایران با صلابت و عزتمندانه در برابر زیاده خواهی غرب ایستاده است، ادامه داد: تیم دیپلماسی ایران با اشراف کامل، حمایت و تاییدات رهبری در مذاکرات هسته ای گروه 1+5 حضور فعالانه ای دارد.

حجت الاسلام خاتمی با بیان اینکه ایران اسلامی مقتدر و عزتمند از حق مسلم خود در حوزه های مختلف به خصوص دانش صلح آمیز هسته ای کوتاه نخواهد آمد افزود: برخورداری از فنآوری و دانش روز حق مسلم و طبیعی همه است و دولت های استکباری این را در تضاد با سیاست های استعماری خود می دانند.

وی با تاکید بر اینکه نباید همه چیز را منحصر به بحث مذاکرات هسته ای و نتایج حاصله از آن کنیم، افزود: نباید اقتصاد کشور را معطل نتایج مذاکرات کنیم و با برنامه ریزی صحیح و تکیه بر منابع و توانمندی داخلی حرکت رو به جلویی داشته باشیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با بیان اینکه ایران اسلامی همواره با اقتدار در مقابل زیاده خواهی های دولت های استکباری مقاومت کرده است گفت: با باید برنامه ریزی صحیح و تکیه بر منابع و توانمندی داخلی حرکت رو به جلویی داشته باشیم که حرکت دولت نیز در این زمینه نیز بسیار خوب بوده است.

حجت الاسلام خاتمی در ادامه به سالروز تشکیل بسیج مستضعفان به فرمان امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: بسیج همواره نقش مهم و اساسی در عرصه های مختلف داشته است.

وی افزود: با تشکیل بسیج فرصت خوبی برای حضور دلسوزان نظام و کشور که نظامی نبودند فراهم آمد و مدافعان در این عرصه یک روز در سنگر و پشت خاکریز بودند و یک روز در دانشگاه و جامعه هستند و باید با توجه به نیاز جامعه پیش بروند.