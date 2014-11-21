به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی «سینما و کتاب» عصر امروز جمعه سی ام آبان ماه با حضور سینماگرانی چون محمد علی سجادی، فرزاد موتمن، نرگس آبیار، اندیشه فولادوند و سروش صحت در سرای اهل قلم برگزار شد.

فرزاد موتمن کارگردان سینما به عنوان یکی از سخنرانان این مراسم گفت: ارتباط من با کتاب و نویسندگی در مقایسه با دیگر دوستان بسیار کم است چراکه من فقط یک کارگردان هستم. چیزی که در قالب فیلم های من وجود دارد و هیچکس تا امروز به آن توجه نکرده بود این است که من در فیلم های خود به کلمات اهمیت می دهم اما خوشحالم که امروز تعدادی از دوستان فهمیدند که کلمات در فیلم های من چه جایگاهی دارد.

وی ادامه داد: نمی توانم بگویم که همیشه کتاب در دست دارم اما کار من کارگردانی است و همیشه یک قصه به کارگردان می دهند تا کارگردان آن را به تصویر کشد، در چنین شرایطی کارگردان باید تصویر مناسبی از قصه ای که به او داده اند داشته باشند تا آن را به فیلم تبدیل کند و این مساله تنها زمانی به وجود می آید که کارگردان تخیل قوی داشته باشد.

کارگردان فیلم «بیداری» کتاب خواندن را یکی از بهترین روش های تقویت تخیل دانست و عنوان کرد: به همین دلیل کتاب خواندن بخشی از تکلیف حرفه ای من است.

غلامحسین مراقبی نویسنده نیز در این مراسم گفت: ارتباط سینماگران با کتاب بسیار اندک است ولی همه باید بدانیم که بدون کتاب و اندیشه سینما ابتر است و نمی تواند رشد کند. شما سینماگران باید تلاش کنید تا در آثار خود مردم را به کتاب خواندن و کتاب خریدن عادت دهید.

وی اضافه کرد: چطور در یک فیلم سینمایی نشان می دهیم که مردم به رستوران می روند و یا گوجه می خرند اما نمی توانیم نشان دهیم که مردم کتاب می خرند. امیدوارم بتوانیم از طریق سینما مردم را از نظر فرهنگ کتابخوانی بارور کنیم.

در پایان این مراسم خانه کتاب از محمدعلی سجادی، فرزاد موتمن، نرگس آبیار، اندیشه فولادوند، سروش صحت و بهارک محمودی به عنوان سینماگران مولف تجلیل کرد.