دوتارنواز خراسانی همچنان در آی سی یو است/ نیاز به افزایش پلاکت خون

محسن عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت فعلی پدرش ذوالفقار عسگریان دوتارنواز خراسانی گفت: پدرم هنوز در بخش آی سی یو بیمارستان امام رضا (ع) بستری است و هوشیاری اش چندان بازنگشته است.

وی با تشریح آخرین وضعیت پدر خود عنوان کرد: مشکل اولیه پدرم عفونت ریه بود که پزشکان گفته اند با تزریق دارو رفع خواهد شد، اما الان مشکل اصلی تری دارد و آن این است که پلاکت خون پایین آمده است.

فرزند دو تار نواز خراسانی با اشاره به کاهش پلاکت خون ذوالفقار عسگریان بیان کرد: پلاکت خون پدرم پایین است و تا بالا نیاید هوشیاری اش هم بهتر نخواهد شد. البته روز گذشته به ملاقاتش رفتیم و او توانست حدود 30 تا 40 ثانیه به من نگاه کند.

محسن عسگریان در پایان بیان کرد: اگر پلاکت خون پدرم افزایش پیدا کند می تواند هوشیاری خود را بدست آورد.