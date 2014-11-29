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۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۲

مهتاب کرامتی مدیر هنری جشنواره فیلم «خورشید» شد

مهتاب کرامتی مدیر هنری جشنواره فیلم «خورشید» شد

مهتاب کرامتی مدیر هنری چهارمین جشنواره فیلم کوتاه مستقل «خورشید» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یارمحمدی دبیر جشنواره طی حکمی مهتاب کرامتی را به عنوان مدیر هنری چهارمین جشن فیلم کوتاه مستقل خورشید و عضو شورای سیاست گذاری جشن منصوب کرد.

متن حکم به شرح زیر است:

«هنرمند گرانمایه سرکار خانم مهتاب کرامتی

با سلام و احترام؛ 

بدینوسیله به استحضار می رساند، نخستین پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل به منظور ترغیب و گسترش مشارکت بخش خصوصی در تولید فیلم های مستقل کوتاه و مستند، نیز شناسایی فیلمسازان جوان و خلاق و حمایت از بهترین تولیدات این عرصه، چهارمین جشن فیلم کوتاه مستقل «خورشید» رادر دی ماه سال جاری برگزار می کند. 

این جشنواره به عنوان اولین جشنواره آنلاین فیلم کوتاه و نیز اولین و تنها جشنواره ویژه سینمای مستقل کوتاه در کشور، توانسته است بدور از زواید و حواشی معمول و در کمال سادگی در سه دوره پیشین خود  طی سال های 1390، 1391، 1392 مورد استقبال گسترده فیلمسازان فعال فیلم کوتاه و مستند در سراسر کشور قرار گیرد که این نشان از حرکت جشنواره در مسیر صحیح دارد و حضور پیشکسوتان سینما در ترکیب شورای سیاست گذاری و هیئت های انتخاب و داوری و حمایت آنان از جشنواره موید این مطلب است.

نیز حمایت از فیلمسازان و فیلم های برگزیده سبب موفقیت های بعدی آنان در جشنواره های معتبر داخلی و بین المللی گردیده که از مهمترین دستاوردهای این جشنواره بوده است.

از آنجا که جشنواره های مستقل فرهنگی و هنری در سراسر دنیا همواره توسط شخصیت های تأثیرگذار ملی و بین المللی حمایت می شوند، با توجه به تجربیات ارزشمند شما در حوزه فرهنگ و هنر کشور و با عنایت به حضور موثر شما در دوره های گذشته این جشن، به موجب این حکم به عنوان «مدیر هنری چهارمین جشن فیلم کوتاه مستقل خورشید و عضو شورای سیاست گذاری جشن» منصوب می شوید.

بی شک بر این باوریم که حضور ارزنده شما پشتوانه و راهنمای برگزارکنندگان و مایه دلگرمی حامیان و کارآفرینان فرهنگی در حمایت از فیلم کوتاه مستقل، دی ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.»

کد مطلب 2431760
عطیه موذن

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