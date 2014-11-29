فعالان بسیج رسانه استان بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر عصر شنبه در آئین اختتامیه همایش بسیج و رسانه در استان بوشهر اظهار داشت: امروزه رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در سطح جامعه دارند و دارای تاثیرگذاری بالایی هستند.

سرهنگ نصرالله غزنوی اضافه کرد: رسانه‌های باید در انعکاس واقعیت‌ها و رویدادها به جامعه هدف خود با هوشیاری و بصیرت عمل کرده و زمینه را برای توسعه و پیشرفت فراهم کرده و همچنین با آگاهی بخشی به جامعه در ایجاد آرامش و امنیت تاثیرگذار باشند.

وی به نقش رسانه‌های در انعکاس آئین های مذهبی و دینی و اسلامی اشاره کرد و افزود: شاید هیچ تجمعی به عظمت تجمع بزرگ اربعین وجود نداشته باشد و لازم است که با علم و آگاهی و بینش کامل نسبت به انعکاس این حرکت عظیم اقدام شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر از شعار و شعور به عنوان دو رکن اساسی در زمینه فعالیت رسانه‌ای نام برد و ادامه داد: باید به عقلانیت در همه برنامه‌های خود توجه ویژه داشته باشیم.

سرهنگ غزنوی در ادامه به اهمیت ایجاد شور اشاره کرد و افزود: نیاز است که به شور و نوآوری و انرژی توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.

لزوم طراحی نظام رسانه‌ای برای انتقال اسلام ناب

رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان بوشهر که به عنوان دبیر کارگروه بسیج مقابله با اسلام آمریکایی در همایش بسیج و رسانه فعالیت داشت به برنامه‌های این کارگروه اشاره کرد و گفت: چهار کارگروه در قالب این همایش تشکیل شد و برنامه‌های مختلفی توسط این کارگروه‌ها بررسی شد.

نصرالله شفیعی با تاکید بر لزوم تبیین تفاوت‌ها و دیدگاه ها و برنامه‌های اسلام ناب محمدی و اسلام آمریکایی از منظر مقام معظم رهبری، ادامه داد: باید کارگاه‌های آموزشی مناسبی برای معرفی اسلام آمریکایی و اسلام ناب ایجاد شود.

وی بر لزوم طراحی نظام رسانه‌ای برای انتقال اسلام ناب تاکید کرد و افزود: به منظور دستیابی به فهم مشترک و وحدت رویه باید نشست‌های مشترک اصحاب رسانه برگزار شود.

دبیر کارگروه بسیج مقابله با اسلام آمریکایی همایش بسیج و رسانه اضافه کرد: باید با اجرای برنامه‌های مختلف مصادیق اسلام آمریکایی در مذاهب و نحله‌های مختلف معرفی شود.

شفیعی بر لزوم تهیه و تدوین بسته‌های آموزشی برای معرفی اسلام آمریکایی به اصحاب رسانه تاکید کرد و بیان داشت: باید برای مقابله با اسلام آمریکایی تلاش شود تا هماهنگی و اتحاد ایجاد شود و از ظرفیت‌های مختلفی در این راه استفاده شود.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان بوشهر بر لزوم استفاده از بسیج اقشار مختلف و همچنین انجمن‌های اسلامی برای معرفی اسلام ناب و اسلام آمریکایی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید جشنواره‌هایی نیز برای معرفی رسانه‌های فعال در مقابله با اسلام آمریکایی برگزار شود.

لزوم انتخاب و معرفی جایگزین مناسبی برای ماهواره

محراب کیانی دبیر کارگروه مقابله با پدیده شوم ماهواره این همایش نیز اظهار داشت: رسانه‌ها می‌توانند نقش بسیار مهمی در خنثی‌سازی برنامه‌های ماهواره‌ای و مقابله با ماهواره داشته باشند.

محراب کیانی بر لزوم انتخاب و معرفی جایگزین مناسبی برای ماهواره تاکید کرد و ادامه داد: باید زمینه دسترسی همه نقا کشور به گیرنده‌های دیجیتال فراهم شود.

لازم به ذکر است که در این همایش از زهرا شاهینی دختر شهید داریوش شاهینی نخستین شهید رسانه استان بوشهر تجلیل شد.

همچنین با اهدای هدایا و همچنین لوح یادبود از 22 نفر از خبرنگاران و عکاسان و فعالان عرصه بسیج رسانه استان بوشهر در این آئین تجلیل شد.