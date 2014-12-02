به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ ۱۰ آذر هیأت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه ۲۱ نشریه و ۶ پایگاه اطلاعرسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.
ردیف
نام نشریه
صاحب امتیاز
مدیر مسئول
گستره توزیع
ترتیب انتشار
۱
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفید کوه چگنی
امیری - یاسر
امیری - یاسر
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۲
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار کاشانه
داریوش –بابک
داریوش –بابک
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۳
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی قم فردا
سید هاشمی –سید سعید
سید هاشمی –سید سعید
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۴
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی پیک هشترود
اسمعیل نژاد– مهدی
اسمعیل نژاد–مهدی
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۵
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رخداد ۲۴
خاکی جوان– قاسم
خاکی جوان –قاسم
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۶
پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار وطن
فتحی پور –میثم
فتحی پور– میثم
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۷
ندای شهر
بدرلو – بیت اله
بدرلو –بیت اله
تهران
هفته نامه
۸
ثروت
نعمت الهی - اکبر
نعمت الهی - اکبر
سراسری
هفته نامه
۹
صور اسرافیل
فرامرزیان بروجنی- ندا
فرامرزیان بروجنی- ندا
سراسری
ماهنامه
۱۰
مدنیت و فرهنگ
بشیری - وجیهه
بشیری - وجیهه
خوزستان
ماهنامه
۱۱
توسعه خوشه های کسب و کار
نوری - علی
نوری - علی
سراسری
ماهنامه
۱۲
دیده بان امنیت ملی
یزدان فام - محمود
یزدان فام - محمود
سراسری
ماهنامه
۱۳
زیست شناسی تولید مثل
امیرخانی -امیر
امیرخانی -امیر
سراسری
ماهنامه
۱۴
رها
دادفر - ابراهیم
دادفر - ابراهیم
اردبیل
ماهنامه
۱۵
مرمت و هنر
شکری - ونوشه
شکری - ونوشه
سراسری
ماهنامه
۱۶
فامنین
اسمار - بهزاد
اسمار - بهزاد
همدان
ماهنامه
۱۷
تجارت جنوب
رکن الدینی قلعه دژ - فاطمه
رکن الدینی قلعه دژ- فاطمه
هرمزگان
ماهنامه
۱۸
کیوسک زندگی
حاجی - فرشته
حاجی - فرشته
سراسری
ماهنامه
۱۹
دنیای کشتی
خان بابایی شوب - جبرییل
خان بابایی شوب - جبرییل
سراسری
ماهنامه
۲۰
کودکان آفتاب
سوختانلو - حسین
سوختانلو - حسین
سراسری
ماهنامه
۲۱
سرزمین دریایی
راکبی - محمد
راکبی - محمد
سراسری
ماهنامه
۲۲
سقف آبی
ایرانمنش - مصطفی
ایرانمنش - مصطفی
منطقه ای
(استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، یزد)
ماهنامه
۲۳
Shiraz Journal Of System Management
ایران بان فرد– سید جواد
ایران بان فرد – سید جواد
سراسری
فصلنامه
۲۴
مدیریت مخزن
گله بختیاری - فریدون
گله بختیاری - فریدون
سراسری
فصلنامه
۲۵
پل های تاریخی ایران
انجمن حمایت از پل های تاریخی کشور
بازوند - هوشنگ
سراسری
فصلنامه
۲۶
تاریخ شفاهی
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مرادی نیا– محمد جواد
سراسری
دوفصلنامه
۲۷
سینمای کوتاه
یارمحمدی - مهدی
یارمحمدی - مهدی
سراسری
سالنامه
در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت ۱۰ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.
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