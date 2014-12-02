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۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۹:۲۴

صدور مجوز انتشار ۲۷ نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی

صدور مجوز انتشار ۲۷ نشریه و پایگاه اطلاع‌رسانی

هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار ۲۱ نشریه و ۶ پایگاه اطلاع‌رسانی را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه مورخ ۱۰ آذر هیأت نظارت بر مطبوعات، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه ۲۱ نشریه و ۶ پایگاه اطلاع‌رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.

 

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

۱

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سفید کوه چگنی

امیری - یاسر

امیری - یاسر

_____

_____

۲

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار کاشانه

داریوش –بابک

داریوش –بابک

_____

_____

۳

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی قم فردا

سید هاشمی –سید سعید

سید هاشمی –سید سعید

_____

_____

۴

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی پیک هشترود

اسمعیل نژاد– مهدی

اسمعیل نژاد–مهدی

_____

_____

۵

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رخداد ۲۴

خاکی جوان– قاسم

خاکی جوان –قاسم

_____

_____

۶

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اخبار وطن

فتحی پور –میثم

فتحی پور– میثم

_____

_____

۷

ندای شهر

بدرلو – بیت اله

بدرلو –بیت اله

تهران

هفته نامه

۸

ثروت

نعمت الهی - اکبر

نعمت الهی - اکبر

سراسری

هفته نامه

۹

صور اسرافیل

فرامرزیان بروجنی- ندا

فرامرزیان بروجنی- ندا

سراسری

ماهنامه

۱۰

مدنیت و فرهنگ

بشیری - وجیهه

بشیری - وجیهه

خوزستان

ماهنامه

۱۱

توسعه خوشه های کسب و کار

نوری - علی

نوری - علی

سراسری

ماهنامه

۱۲

دیده بان امنیت ملی

یزدان فام - محمود

یزدان فام - محمود

سراسری

ماهنامه

۱۳

زیست شناسی تولید مثل

امیرخانی -امیر

امیرخانی -امیر

سراسری

ماهنامه

۱۴

رها

دادفر - ابراهیم

دادفر - ابراهیم

اردبیل

ماهنامه

۱۵

مرمت و هنر

شکری - ونوشه

شکری - ونوشه

سراسری

ماهنامه

۱۶

فامنین

اسمار - بهزاد

اسمار - بهزاد

همدان

ماهنامه

۱۷

تجارت جنوب

رکن الدینی قلعه دژ - فاطمه

رکن الدینی قلعه دژ- فاطمه

هرمزگان

ماهنامه

۱۸

کیوسک زندگی

حاجی - فرشته

حاجی - فرشته

سراسری

ماهنامه

۱۹

دنیای کشتی

خان بابایی شوب - جبرییل

خان بابایی شوب - جبرییل

سراسری

ماهنامه

۲۰

کودکان آفتاب

سوختانلو - حسین

سوختانلو - حسین

سراسری

ماهنامه

۲۱

سرزمین دریایی

راکبی - محمد

راکبی - محمد

سراسری

ماهنامه

۲۲

سقف آبی

ایرانمنش - مصطفی

ایرانمنش - مصطفی

منطقه ای

(استان های سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، یزد)

ماهنامه

۲۳

Shiraz Journal Of System Management

ایران بان فرد– سید جواد

ایران بان فرد – سید جواد

سراسری

فصلنامه

۲۴

مدیریت مخزن

گله بختیاری - فریدون

گله بختیاری - فریدون

سراسری

فصلنامه

۲۵

پل های تاریخی ایران

انجمن حمایت از پل های تاریخی کشور

بازوند - هوشنگ

سراسری

فصلنامه

۲۶

تاریخ شفاهی

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مرادی نیا– محمد جواد

سراسری

دوفصلنامه

۲۷

سینمای کوتاه

یارمحمدی - مهدی

یارمحمدی - مهدی

سراسری

سالنامه

 

در ادامه این جلسه تقاضای تغییر وضعیت ۱۰ نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.

کد مطلب 2434130

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