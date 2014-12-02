افزایش مناسبات گازی با آنکارا بجای "ساوت استریم"/ترکیه هاب گازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ولادیمیر پوتین" با بیان این مطلب در ادامه گفت: روسیه از اجرای پروژه گازی چند میلیارد دلاری خود برای انتقال گاز به جنوب اروپا (ساوت استریم) صرف نظر کرده و بجای آن روابط گازی خود با ترکیه را گسترش می دهد.

پوتین در همین رابطه روز گذشته در کنفرانس خبری مشترک با "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه، از فروش گاز به آنکارا با تخفیف شش درصدی خبر داده بود.

رئیس جمهور روسیه در ادامه اظهارات خود گفت: روسیه گاز صادراتی به ترکیه را از طریق این خط لوله افزایش می دهد و سپس می تواند از طریق همکاری با ترکیه یک کانون گازی را در مرز با یونان دایر کند.

خط لوله سات استریم قرار بود در زیر آب های دریای سیاه احداث شده و ابتدا گاز روسیه را به بلغارستان و سپس به کشورهای جنوبی اروپا برساند.

در همین رابطه روز گذشته نیز "الکسی میلر" رئیس شرکت گازپروم روسیه، اعلام کرد طرح ساخت خط لوله گاز ساوت استریم مرده است.

میلر این اظهارات را پس از آن بیان کرد که رئیس جمهور روسیه به موانع ایجاد شده از سوی اتحادیه اروپا بر سر راه احداث این خط لوله اشاره کرده بود.

میلر به خبرنگاران گفت: این طرح تعطیل شده است.

این خط لوله برنامه ریزی شده 40 میلیارد دلاری قرار بود از دریای سیاه عبور کند و به جنوب اروپا برود و همچنین قرار بود سال آینده انتقال گاز از طریق آن آغاز شود.