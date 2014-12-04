محاکمه نوجوان 15 ساله کانادایی به اتهام ارتباط با گروه های تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک نوجوان 15 ساله کانادایی متهم شد که با اقداماتی بزهکارانه مانند سرقت برای یک گروه تروریستی کار می کرده است. در همین حال پلیس کانادا اعلام کرد این نوجوان قصد داشته خاک این کشور را با هدف پیوستن به یک گروه تروریستی ترک کند.

این در حالی است که نام متهم و گروه تروریستی که وی در تلاش بوده به آن بپیوندند فاش نشده است. در ماه اکتبر طی دو حمله تروریستی جداگانه دو نظامی ارتش کانادا در نزدیکی مونترال و اوتاوا کشته شدند. به تازگی نیز حمله فردی مسلح به ساختمان پارلمان کانادا موجی از انتقادها را متوجه مقامات و مسئولان امنیتی این کشور کرد.