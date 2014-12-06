علامه دهر به لطف امام رضا (ع) و دعای مردم به هوش آمد

سیدمحمود رضوی تهیه‌کننده سریال «پرده نشین» درباره آخرین وضعیت احمد علامه دهر بازیگر این سریال که اخیرا هنگام تصویربرداری دچار عارضه مغزی شده، به خبرنگار مهر گفت: خداراشکر به لطف امام رضا (ع) و دعای مردم علامه دهر زودتر از زمانی که پزشکان پیش‌بینی کرده بودند، به هوش آمده است.

وی افزود: خوشبختانه او اطرافیان و خانواده‌اش را شناخته و توانسته اسمشان را صدا بزند. ضمن اینکه قادر است دست و پایش را نیز تکان دهد.

رضوی یادآور شد: پزشکان اعلام کرده‌اند اگر علامه دهر همین روند را ادامه دهد تا آخر هفته امکان انتقال او به تهران وجود دارد.

احمد علامه دهر از جمله بازیگران سریال تلویزیونی «پرده نشین» است که در نقش خادم امام رضا(ع) بازی می‌کرد، اما متاسفانه این هنرمند پیشکسوت 12 آذر ماه هنگام بازی مقابل دوربین در حرم امام رضا(ع) دچار عارضه مغزی و به بیمارستان شهید کامیاب مشهد منتقل شد.

مجموعه تلویزیونی «پرده نشین» به کارگردانی بهروز شعیبی در حال پخش از شبکه اول سیما است.