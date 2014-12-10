به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا در گزارش موسوم به شکنجه، سیا (سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا) را به دروغگویی به کنگره و کاخ سفید متهم کرد.

این گزارش جزئیات عملیات سی آی ای علیه القاعده پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را علنی کرده است.

رئیس جمهور آمریکا در واکنش به صدور گزارش کمیته اطلاعاتی سنا درباره اقدامات سیا در شکنجه متهمان، از سازمان جاسوسی کشورش انتقاد کرد.

رئیس جمهور آمریکا شیوه های شکنجه سیا را خلاف قوانین موجود در آمریکا دانسته است.

گزارش سنا علاوه بر تشریح جزئیات شیوه های جنجالی سی آی ای برای کسب اطلاعات از مظنونان مطرح تروریستی، تاکید کرد که این شیوه ها به نتایج مفیدی منجر نشده است.

انتشار این گزارش به دلیل اختلافات در واشنگتن بر سر بخش هایی که باید فاش شود چند بار عقب افتاده است.

"دایان فاینستاین" سناتور ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته تحقیق گفت: شاید هیچ زمانی مناسب تر از برهه کنونی برای انتشار این گزارش نباشد. وی با اشاره به اعتراضات موجود تاکید کرد ناآرامی هایی که در آمریکا دیده می شود طی چند ماه یا چند سال متوقف نمی شود اما این گزارش از این جهت که این موضوع را به سرانجام می رساند حائز اهمیت است.

بر این اساس گزارش نهایی ۴۸۰ صفحه ای کمیته تحقیق از اقدامات سیا، بیانگر نگرانی کنگره از روش های پیش گرفته شده توسط سیا پس از ۲۰۰۱ و در دوران "جورج بوش" است که طی آن به بهانه دستیابی به اطلاعات از مظنونین، آنها را با روش های انتقاد برانگیزی از جمله غرق مصنوعی شکنجه کرده است.

به گفته سناتور فاینستاین، سوالاتی بحث برانگیز در مورد عملیات و اقدامات سیا وجود دارد و نشان می دهد این سازمان ارزش های اجتماعی و اخلاقی که آمریکایی ها ادعای داشتن آنها را می کنند، زیر پا گذاشته است. دست اندرکاران این تحقیقات اعلام کرده اند مظنونین زندانی، توسط ماموران سیا عریان شده و روی زمین راهروهای کثیف خوابانده شده و مورد ضرب و شتم قرار می گرفته اند. آنها همچنین با انواع الفاظ رکیک و تهدید اعضای خانواده مظنونین، آنها را وادار به اعتراف می کرده اند.

بنا بر گزارش کمیته تحقیق سیا "جرج بوش" رئیس جمهوری وقت و "دیک چنی" معاون اول وی از بزرگترین حامیان اقدامات شکنجه آمیز سیا بوده و با انجام هر گونه تحقیق در این زمینه مخالفت کرده اند.

کل گزارش ۶ هزار صفحه ای که توسط کمیته اطلاعاتی سنا تهیه شده محرمانه باقی خواهد ماند و خلاصه ای شامل ۴۸۰ صفحه از آن توسط اعضای دموکرات این کمیته منتشر شده است.

باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از پیروزی در انتخابات سال ۲۰۰۹ برنامه بازجویی های سی آی ای را متوقف کرد. او اذعان کرده است که شیوه های به کار رفته علیه زندانیان القاعده معادل شکنجه بوده است.

در جریان آن عملیات که در دوران ریاست جمهوری جورج بوش اجرا می شد، سی آی ای تا ۱۰۰ مظنون تروریستی را در به اصطلاح "نقاط سیاه" در خارج آمریکا نگهداری می کرد و مظنونان هدف شیوه هایی مثل احساس خفگی در آب، سیلی، حقارت، سرمازدگی و محرومیت از خواب قرار گرفتند.

خبرهای مربوط به گزارش سنا ابتدا در ماه اوت امسال درز کرد و اوباما در واکنش به آنها گفت: ما کارهایی کردیم که برخلاف ارزش های ما بود.

رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که به اعتقاد او مقام ها در آن زمان به این دلیل از شیوه های خشن بازجویی استفاده کرده بودند که "تحت فشار زیادی" برای جلوگیری از حمله دیگری از نوع ۱۱ سپتامبر قرار داشتند.

وزارت دادگستری آمریکا هم تحقیقاتی در این باره انجام داده بود که در سال ۲۰۱۲ خاتمه یافت اما کسی در آن تحت پیگرد قضایی قرار نگرفت که باعث خشم گروه های حقوق مدنی در آمریکا شد.

جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید روز دوشنبه به خبرنگاران گفته بود که دولت اوباما از انتشار گزارش سنا استقبال می کند اما نشانه هایی هست که ممکن است باعث تشدید خطر علیه مراکز دیپلماتیک یا سایر مراکز آمریکا در اطراف جهان شود.

جان کری وزیر خارجه آمریکا پیشتر از سناتور دایان فاینستاین رئیس کمیته اطلاعاتی سنا خواسته بود تغییر زمان انتشار گزارش را بررسی کند.

اما جاش ارنست گفت که به سختی می توان "زمانی ایده آل" را برای انتشار خلاصه گزارش تصور کرد.

گزارش هایی وجود داشته دایر بر اینکه ماموران سیا از حدود قانونی اعمال شده توسط دولت بوش برای بازجویی فراتر رفته بودند، اما رئیس جمهور سابق آمریکا با دفاع از سیا با انتشار گزارش سنا مخالفت کرده است.

او روز یکشنبه به سی ان ان گفت: این از بخت بلند ماست که مردان و زنانی سختکوش در سیا هستند که به نمایندگی از ما کار می کنند. اینها آدم هایی میهن پرست هستند و گزارش (سنا) هرچه بگوید، اگر خدمات این افراد به کشور ما را تضعیف کند، شدیدا به خطا رفته است.

متن گزارش سنا در خصوص شکنجه های سیا از اینجا قابل دریافت است.