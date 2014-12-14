پنجمین نمایشگاه و همایش شهر ایده آل در کیش برگزار می شود

مژده محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه و همایش را ایجاد تعامل بین عرضه کنندگان تجهیزات، خدمات وتکنولوژی مورد نیازیک شهر ایده آل با شهرداری های سراسر کشور و سازمانهای وابسته، شوراهای اسلامی، استاندارای ها، پیمانکاران، مهندسان مشاور شهر سازی وارائه الگوی یک شهر ایده آل عنوان کرد.

محمودی با اشاره به برنامه های جانبی پنجمین نمایشگاه و همایش شهر ایده آل در مرکز دائمی نمایشگاه های بین المللی کیش گفت: در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و ارتباط با جهان امروز برای توسعه و پیشرفت کشور زمینه های مشارکت آخرین دستاوردها، تجهیزات و خدمات مدیریت شهری، خدمات شهری، بازیافت و تبدیل مواد، هواشناسی و کنترل کیفی هوا، فضای سبز، فناوری اطلاعات، نورپردازی وروشنایی همچنین تبلیغات شهری از جمله برنامه های امسال در دستور کار اجرایی پنجمین نمایشگاه و همایش شهر ایده آل است.

مدیر اجرایی پنجمین نمایشگاه و همایش شهر ایده آل افزود: آتش نشانی و خدمات ایمنی شهری، بهداشت و نظافت شهری، حمل و نقل و ترافیک و پارک ها و مجموعه های تفریحی نیز در این نمایشگاه به معرض دید عموم در خواهد آمد که بازدید کنندگانی از شهرداری ها و سازمانهای وابسته، شوراهای اسلامی، استانداری ها، مهندسان مشاور و پیمانکاران و همچنین سراسر دست اندرکاران دولتی و خصوصی عمران و خدمات شهری و سرمایه گذاران بخش خصوصی برای بحث و تبادل در این نمایشگاه شرکت می کنند.

وی تصریح کرد: برنامه های جانبی این نمایشگاه را در طول مدت چهار روز برپایی پنجمین همایش مدیریتی شهر ایده آل با حضور ۷۰۰ شهردار ازسراسر کشور، اعضای شوراهای شهر، مدیران، کارشناسان شهری و نشست تخصصی مدیران عامل سازمان پارک ها وفضای سبز شهرداری های سراسر کشور عنوان کرد.

محمودی مزیت های انتخاب جزیره کیش را برای برگزاری نمایشگاه دارا بودن موقعیت جغرافیایی، محیط زیست کم نظیر، جاذبه های گردشگری، هتل ها ومجتمع های اقامتی با ۱۱ هزار تخت جهت پذیرایی از گردشگران و مسافران داخلی و خارجی دانست و اظهارداشت: برخورداری از مراکز خرید متعدد و مجموعه های تفریحی و سیاحتی و همچنین دارا بودن کلیه ویژگی های یک شهر سالم و جایگاهی آرام و پرنشاط برای سفر خانواده ها به این جزیره است.

جزیره کیش با مساحت ۹۱ کیلومتر مربع و سواحل زیبای مرجانی همراه با امنیت و آرامش مثال زدنی سالیانه پذیرای بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی از سراسر جهان است که با به اتمام رسیدن طرح ها و پروژه های بزرگ عمرانی، خدماتی و تفریحی در سالهای آتی این آمار به بیش از سه میلیون گردشگر داخلی و خارجی در سال افزایش می یابد.