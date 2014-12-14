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۲۳ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۵۲

«14 روایت» از نقاشی قهوه‌خانه‌ای و عاشورایی

«14 روایت» از نقاشی قهوه‌خانه‌ای و عاشورایی

نمایشگاه «در 14 روایت» در رشته های نقاشی و نقاشی قهوه خانه ای به مناسبت اربعین در فرهنگسرای انقلاب گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «در 14روایت» شامل 14 اثر نقاشی و نقاشی قهوه خانه ای با موضوع عاشوراست که به مناسبت اربعین از سوی دفتر هنرهای تجسمی با همکاری موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و فرهنگسرای انقلاب پنجشنبه 20 آذرماه در نگارخانه مهر فرهنگسرا گشایش یافت.

در این نمایشگاه آثار نقاشی قهوه خانه ای از محمد فراهانی، منصور وفایی و آثار نقاشی بهزاد نقاشی، ایران جهانشاهی، فرید زریو، زهرا پاسبان، فاطمه، طاها حیدری، محمود طوفان و خدیجه سالاری به نمایش گذاشته شده است و علاقه مندان تا هشتم دی ماه  می توانند از این نمایشگاه در فرهنگسرای انقلاب دیدن کنند.

کد مطلب 2442944

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