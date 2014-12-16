جواد حسینینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم والیبال سفیر قم سومین دیدار خارج از خانه خود در فصل جاری مسابقات لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاههای کشور را برابر مقاومت فرمانداری مهاباد برگزار میکند.
وی افزود: والیبالیستهای حاضر در ترکیب تیم سفیر قم در حالی برابر نماینده آذربایجان غربی قرار میگیرند که پس از شکست در ۴ دیدار متوالی سرانجام در مسابقه با شهرداری نیشابور طعم پیروزی را چشیدند.
سرپرست تیم والیبال سفیر قم گفت: سفیر در ۴ مسابقه آغارین فصل با نتایج مشابه ۳ بر یک مغلوب تیمهای کاله جوان آمل، میزانفردای مشهد، ملوان تهران و عقاب تهران شد اما در هفته پنجم با همین نتیجه از سد تیم شهرداری نیشابور گذشت.
حسینینژاد بیان داشت: والیبالیستهای سفیر، بر اساس برنامهریزی سازمان لیگ فدراسیون والیبال در هفته ششم از ساعت ۱۷ روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه در سالن والیبال مهاباد برابر تیم فرمانداری این شهر به میدان میروند.
وی عنوان کرد: در مرحله گروهی تیم والیبال سفیر قم با تیمهای میزان فردا مشهد، شهرداری نیشابور، کاله جوان آمل، عقاب نهاجا، شهرداری ۱۸ خرداد پیشوا، شهرداری جوان ارومیه، ملوان و پدافند تهران در گروه نخست قرار گرفته است.
سرپرست تیم والیبال سفیر قم تصریح کرد: مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور از ۲۸ آبان با شرکت ۱۸ تیم در قالب ۲ گروه ۹ تیمی آغاز شده و ۴ تیم برتر به مرحله پلی آف صعود میکنند.
حسینینژاد افزود: سفیر قم هم اکنون با ۳ امتیاز در انتهای جدول قرار گرفته است اما با توجه به اختلاف ناچیز امتیازات تیمهای سوم تا نهم جدول رده بندی، امکان جبران مافات و رسیدن به ردههای بالای جدول برای سفیر وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: تیم میزان فردای مشهد با ۱۸ امتیاز و کاله جوان آمل با ۱۶ امتیاز، ۲ تیم بالای جدول هستند اما تیم رده سومی شهرداری جوان ارومیه تنها ۹ امتیاز دارد در حالی که با توجه به ۴ امتیازی بودن عقاب تهران و فرمانداری مهاباد و ۵ امتیازی بودن سفیر نیشابور، سفیر میتواند با پیروزی در مهاباد از انتهای جدول جدا شود.
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