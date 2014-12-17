به گزارش خبرنگار مهر، چند روز بیشتر تا رسیدن به بلندترین شب سال باقی نمانده است و مردم خود را برای برگزاری جشن یلدا آماده می‌کنند.

در این میان فروشندگان آجیل و خشکبار و میوه نیز خود را برای فروش کالا به مشتریان آماده می‌کنند. اگرچه کالاهای یلدایی در بازار این روزها با تقاضای بالایی مواجه می‌شود، اما فاکتور قیمت نیز عاملی است که فروشندگان خود را برای تنوع آن آماده کرده اند تا شاید بتوانند مشتریان بیشتری جذب کنند.

بیش از همه بازار خرید انار و هندوانه و البته فروش در قالب‌های مختلف و با نرخ‌های متفاوت، رواج زیادی یافته است؛ از دست فروشان و چرخ به دستان گرفته تا میادین میوه و تره بار و وانت بارهایی که در سطح شهر انار و هندوانه یلدا را فریاد می‌زنند. در عین حال، مغازه‌های سطح شهر، در شمال و جنوب پایتخت تلاش دارند تا با رنگ و لعاب بخشیدن به میوه‌های خود و البته چاشنی قیمت مناسب، فروش بیشتری داشته باشند.

فروشندگان آجیل و خشکبار در بازار بزرگ تهران می‌گویند، اگرچه قیمت بالا رفته است اما تقاضا همچنان وجود دارد. ممکن است برخی مردم به دنبال آجیل با قیمت مناسب باشند تا هم به نوعی مراسم این شب را به جا بیاورند و آجیل شیرین شب یلدا را در خانه های خود داشته باشند و هم البته پول زیادی را بابت آن نپردازند.

یکی از فروشندگان آجیل و خشکبار بازار تهران در گفتگو با مهر می گوید: امسال رنج قیمتی آجیل شیرین شب یلدا از ۳۰ هزار تومان آغاز شده و حتی تا ۵۵ هزار تومان هم قیمت‌گذاری شده است، البته تلاش ما این است که بتوانیم برای مشتریان طیف کیفی و البته قیمتی متفاوتی را عرضه کنیم.

او می افزاید: مردم اغلب به دنبال حد متوسط آجیل شب یلدا هستند، چراکه افرادی که برای خرید آجیل شب یلدا مراجعه می‌کنند، کسانی هستند که به هرحال تکمیل بودن اقلام یلدایی برای آنها مهم است، اما به هرحال فاکتور قیمتی را نیز نباید از نظر دور داشت، این در حالی است که حجم خرید مردم کمتر شده است، یعنی اگر در سال‌های قبل، یک خانواده یک کیلوگرم آجیل خرید می‌کرد، امسال باز هم خرید می کند اما حجم کمتری را به خانه خود می‌برد، یعنی سطح خرید خود را به عنوان مثال از یک کیلوگرم به ۷۰۰ گرم کاهش داده است.

در این میان، خریداران آجیل شب یلدا به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ افرادی که در کنار مهم بودن اینکه آجیل شب یلدا در سبد اقلام یلدایی شان وجود داشته باشد، اما به کیفیت نیز اهمیت بسیاری می دهند و به سمت خرید آجیل‌های مرغوب می‌روند و دسته دوم، آنهایی که در کنار مهم بودن آجیل شب یلدا برایشان، به فاکتور قیمتی توجه دارند، این در شرایطی است که رنج قیمتی که این افراد عموما خرید می کنند، آجیل با رنج قیمتی ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان است.

مصطفی احمدی، رئیس اتحادیه آجیل و خشکبار تهران با اشاره به قیمت آجیل و خشکبار در شب یلدا گفت: هر کیلو گرم آجیل معمولی شب یلدا ۲۲ هزار تومان و آجیل مرغوب ۳۸ هزار تومان قیمت دارد، البته آجیل اعلا هم عرضه می‌شود که به مراتب قیمتی بالاتر از آجیل مرغوب دارد تا مرز ۵۰ هزار تومان هم می‌رسد.

وی افزود: آجیل و خشکبار قیمت مصوبی ندارد و تابع عرضه و تقاضا است، این در حالی است که این تفاوت قیمت ناشی از میزان اقلام مخلوط در آجیل شب یلدا است.

در کنار آجیل شب یلدا، هندوانه و انار نیز مشتریان خاص خود را دارد، البته شیرینی را نیز نباید از یاد برد. هم اکنون قیمت هندوانه رنج‌های متفاوتی دارد که از کیلویی ۱۲۵۰ تومان گرفته تا حتی ۳۰۰۰ تومان نیز در مناطق مرکزی شهر تهران به فروش می رسد.

برخی اخبار غیررسمی حکایت از هندوانه های ۵ هزار تومانی نیز در شمال شهر تهران وجود دارد که به گفته فروشندگانشان، این نوع هندوانه تضمین شده قرمز و به اصطلاح خودشان به شرط چاقو است.

انار هم طیف قیمتی متفاوتی دارد، حتی رنج قیمتی انار در برخی مغازه های سطح شهر به ۸ هزار تومان هم رسیده که به گفته فروشندگانشان، این نوع انارها خاصیت دارویی داشته و به انار سیاه معروف است و البته دانه های بسیار خوشرنگ و شیرینی هم دارد و به درد شب یلدا می خورد.

هم اکنون در میدان بارفروشان قیمت هر کیلوگرم هندوانه دزفول ۶۰۰ تومان، هندوانه میناب ۱۵۰۰ تومان است، اما در مغازه های سطح شهر، انار کاشان ۵۰۰۰ تومان، انار ساوه ۴۵۰۰ تومان و انار شیراز ۳۸۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان است. البته هندوانه های معمولی رنج قیمتی ۲۵۰۰ تومان تا ۳۵۰۰ تومان دارند.

در کنار میوه و آجیل شب یلدا، شیرینی هم مشتریان خاص خود را دارد که اگرچه قیمت آن تغییری نداشته است، اما به هرحال یکی از کالاهایی است که در سبد مصرفی مردم برای شب یلدا، کاربرد دارد.

در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم شیرینی تر ساده ۱۲۵۰۰ تومان، شیرینی تر دسر ۱۵۵۰۰ تومان، انواع شیرینی خشک در محدوده قیمتی ۱۱ هزار تومان تا ۱۴ هزار تومان بستگی به انواع مغزی که در این شیرینی ها استفاده می‌شود، است.

در عین حال، اگر یک سبد یلدایی را شامل یک کیلوگرم آجیل ۴۰ هزار تومانی، دوکیلوگرم انار ۴ هزار تومانی، دو کیلوگرم هندوانه ۲۵۰۰ تومانی، یک کیلوگرم شکلات ایرانی ۱۰ هزار تومانی، یک کیلوگرم پرتقال ۲۸۰۰ تومانی، یک کیلوگرم سیب ۳۵۰۰ تومانی، یک کیلوگرم خیار ۲۸۰۰ تومانی و یک کیلوگرم شیرینی خشک ۱۲ هزار تومانی در نظر بگیریم، قیمت این سبد کالایی حدود ۸۴ هزار تومان خواهد شد.

خواص علمی میوه‌های شب یلدا

مصرف هندوانه از بروز حملات آسم، سرطان کولون و حتی آرتروز جلوگیری کرده و به علت خواص آنتی اکسیدانی مانع بروز برخی از انواع سرطان می‌شود.

انگور که به همراه انار و هندوانه میل می‌شود، کاهش دهنده فشار خون است و به دلیل وجود آنتی اکسیدان‌های بسیار قوی از پیشرفت بیماری آرتروز جلوگیری می‌کند.

انار نیز مانند هندوانه باید در شب یلدا خورده شود. این میوه زمستانی دارای خواص بسیار است به نحوی که مصرف یک انار حدود ۱۵درصد از نیاز افراد را به ویتامین C و دو درصد از نیاز روزانه به آهن را بر طرف می کند.

پسته: در پسته مقادیر زیادی آهن و کلسیم است که برای افراد دچار کم خونی می تواند موثر باشد.

بادام: این مغز از نظر تغذیه ای ارزش غذایی بسیاری دارد به طوری که هر ۱۰۰گرم از آن حاوی ۲۱ گرم پروتئین بوده و بیشتر از بادام زمینی به عنوان منبع مناسبی از پروتئین محسوب می گردد. به علاوه در این مغز در حدود ۲۴۰ میلی‌گرم کلسیم وجود دارد که می تواند توسط افرادی که در معرض پوکی استخوان هستند و قادر به مصرف شیرنیستند، استفاده شود.

فندق: مصرف این مغز برای افراد مستعد به بیماری های قلبی و پوکی استخوان بسیار مناسب است. به طور کلی، متخصصان تغذیه مصرف مخلوط این مغزها را در حجم کم توصیه می نمایند تا یک وعده غذای کامل به بدن برسد.

توت و انجیر: توت یکی از خشکبار مناسب به خصوص برای افرادی است که در حال کاهش وزن هستند.