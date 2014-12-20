منطقه آزاد كيش آماده تجاری سازی وحمايت از پژوهش های دانشگاهی است

به گزارش خبرگزاری مهر،علی اصغر مونسان گفت: علمی كه درخدمت جامعه باشد از ارزش زیادی برخوردار است و سازمان منطقه آزاد كیش آمادگی دارد علاوه بر حمایت از پژوهش و تحقیقات دانشگاهی با تجاری سازی پژوهش ها و طرح های آنان و بهره گیری از توان اجرایی دانشجویان دربخش های مختلف به رونق اقتصادی و توسعه جامعه و دانشگاه كمك كند.

وی حضور در دانشگاه را یادآور خاطرات خوب دوران دانشجویی و طراوت و شادابی ویژه این دوره دانست و افزود: با دستیابی به علوم پیشرفته، دانشجویان در این دوران دارای اعتماد به نفس بیشتری هستند و این موضوع مسیر رشد و شكوفایی كشورمان در عرصه های علمی را فراهم كرده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد كیش با اشاره به جایگاه كشورمان از لحاظ تولید علم گفت: رده شانزدهم در بین كشورهای جهان جایگاه بسیار خوب و ارزشمندی است اما با توجه به ظرفیت و توان علمی جوانان كشور، انتظار می رود به جایگاهی بهتر دست یابیم.

وی از نهادینه كردن فرهنگ تحقیق و پژوهش به عنوان عامل موفقیت در دنیای پر از رقابت امروز یاد كرد و افزود: تاكنون دستاوردهای خوبی در زمینه های مختلف داشته ایم و این پیشرفت ها انگیزه های خوبی برای جوانان ایجاد كرده است.

دكتر مونسان ابراز امیدواری كرد با همت مسئولان وعزم مردم همواره شاهد روند پرشتاب تولید علم وحركت درمسیر توسعه كشور باشیم.