علیرضا رئیسی رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری روز گذشته به علت احساس درد در سینه خود به بیمارستان قلب بوشهر مراجعه کرده بود و تحت مداوا قرار گرفت.

وی ادامه داد: با حضور پزشکان متخصص این بیمارستان، نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری تحت بررسی‌های پزشکی و درمان قرار گرفت و نوار قلب از ایشان تهیه شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: پس از مشاهده نوار قلب ایشان، اکو و آزمایش آنزیم قلبی برای آیت‌الله حسینی بوشهری انجام شد که خوشبختانه مشکل خاصی مشاهده نشد و برای احتیاط بیشتر در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفت.

وی وضعیت عمومی مدیر حوزه‌های علیمه کشور را مطلوب توصیف کرد و بیان داشت: درد قفسه سینه آیت الله حسینی بوشهری نیز در حال حاضر از بین رفته است.

لازم به ذکر است که آیت‌الله حسینی بوشهری مدیر حوزه های علیمه کشور و نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری که روز گذشته به بیمارستان قلب بوشهر مراجعه کرده بود، لحظاتی قبل از بیمارستان مرخص شد.