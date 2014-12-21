علیرضا رئیسی رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری روز گذشته به علت احساس درد در سینه خود به بیمارستان قلب بوشهر مراجعه کرده بود و تحت مداوا قرار گرفت.
وی ادامه داد: با حضور پزشکان متخصص این بیمارستان، نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری تحت بررسیهای پزشکی و درمان قرار گرفت و نوار قلب از ایشان تهیه شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: پس از مشاهده نوار قلب ایشان، اکو و آزمایش آنزیم قلبی برای آیتالله حسینی بوشهری انجام شد که خوشبختانه مشکل خاصی مشاهده نشد و برای احتیاط بیشتر در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفت.
وی وضعیت عمومی مدیر حوزههای علیمه کشور را مطلوب توصیف کرد و بیان داشت: درد قفسه سینه آیت الله حسینی بوشهری نیز در حال حاضر از بین رفته است.
لازم به ذکر است که آیتالله حسینی بوشهری مدیر حوزه های علیمه کشور و نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری که روز گذشته به بیمارستان قلب بوشهر مراجعه کرده بود، لحظاتی قبل از بیمارستان مرخص شد.
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