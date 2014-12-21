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۳۰ آذر ۱۳۹۳، ۱۱:۴۵

آیت‌الله حسینی بوشهری از بیمارستان قلب بوشهر مرخص شد

آیت‌الله حسینی بوشهری از بیمارستان قلب بوشهر مرخص شد

بوشهر - مدیر حوزه های علیمه کشور و نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری که روز گذشته در بیمارستان قلب بوشهر بستری شده بود، دقایقی پیش مرخص شد.

علیرضا رئیسی رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری روز گذشته به علت احساس درد در سینه خود به بیمارستان قلب بوشهر مراجعه کرده بود و تحت مداوا قرار گرفت.

وی ادامه داد: با حضور پزشکان متخصص این بیمارستان، نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری تحت بررسی‌های پزشکی و درمان قرار گرفت و نوار قلب از ایشان تهیه شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تصریح کرد: پس از مشاهده نوار قلب ایشان، اکو و آزمایش آنزیم قلبی برای آیت‌الله حسینی بوشهری انجام شد که خوشبختانه مشکل خاصی مشاهده نشد و برای احتیاط بیشتر در بیمارستان تحت مراقبت قرار گرفت.

وی وضعیت عمومی مدیر حوزه‌های علیمه کشور را مطلوب توصیف کرد و بیان داشت: درد قفسه سینه آیت الله حسینی بوشهری نیز در حال حاضر از بین رفته است.

لازم به ذکر است که آیت‌الله حسینی بوشهری مدیر حوزه های علیمه کشور و نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری که روز گذشته به بیمارستان قلب بوشهر مراجعه کرده بود، لحظاتی قبل از بیمارستان مرخص شد.

کد مطلب 2447137

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