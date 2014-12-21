به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی نیوز، پائولو کوئیلو میگوید اگر جامعه ارزشهای مهم را در عمل به کار نبرد، مسایلی چون هک شدن سونی همه را تهدید خواهد کرد.
این نویسنده پرفروش در مصاحبه خود با اسوشیتدپرس گفت حتی آماده بود تا خودش را به مثالی از این موضوع بدل کند – حتی اگر معنی آن به ایجاد انتقادها و تهدیدهای جدید میبود – اما سونی پیکچرز پیشنهاد 100 هزار دلاری او برای خرید حقوق فیلم لغو شدهاش را نپذیرفت.
کوئیلو به طور ناگهانی از طریق توییتر خود به سونی پیشنهاد داد تا فیلم بحث برانگیز «مصاحبه» را خریداری کند و میخواست اگر سونی پیشنهادش را قبول کند آن را روی وبلاگش منتشر کند. کوئیلو گفت: فکر کردم آنها ممکن است برای اینکه چهره عمومیشان خراب نشود پیشنهادم را قبول کنند. میدانید، مثل اینکه بخواهند بگویند به عنوان نشانی از حسن نیتمان حاضریم 100 هزار دلار را قبول کنیم چون به آزادی اطلاعات باور داریم، حتی اگر 44 میلیون دلار صرف ساختن آن کرده باشیم.
او اقرار کرد که اگر فیلم را منتشر میکرد می توانست موجب نگرانیش شود، تا حدودی به خاطر اینکه بسیار سفر میکند و میتواند در معرض خطر باشد، اما اگر این سعی را نمیکرد بیشتر از خودش خجالت میکشید. او در خانه ژنو خود که به طرز مرموزی تمام خطهای تلفنی و اینترنتیاش که به نظر می رسید باید ظاهرا بر اثر یک حمله سایبری از کار افتاده باشند، گفت: پس با ترس زندگی کنم یا با شرم؟ بهتر است با ترس زندگی کنم. به نام چیزی که از من مهمتر است، یک انسان فیزیکی.
این در حالی است که باراک اوباما در یک کنفرانس خبری اعلام کرد استودیو سونی با تصمیم کنسل کردن اکران این فیلم مرتکب اشتباه شده و سونی هم از تصمیم خود دفاع کرد و گفت که این اتفاق تنها به خاطر این افتاده که سینماهای اصلی کشور از نمایش فیلم سر باز زدند. آنها در بیانیه خود گفتند: این تصمیم آنها بود.
کوئیلو فرهنگ ترس و راضی بودن ظاهری برای مذاکره کردن با هکرها را محکوم کرد و گفت که این امر آزادی بیان مردم را به خطر میاندازد. او همچنین از تلاش جرج کلونی هم برای امضا کردن یک دادخواست دفاع از آزادی اطلاعات و دفاع از همان ارزشها تجلیل کرد.
