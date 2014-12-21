انتقاد تند وزیر خارجه لبنان از تحریم های غرب علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، "جبران باسیل" که در دانشگاه مرکزی شیلی در سانتیاگو سخنرانی می کرد با بیان این مطلب در ادامه با انتقاد از سیاست هایی که برای منزوی کردن کشوری خاص در نظر گرفته می شوند گفت: این سیاست ها خطرناک و مخرب بوده و دارای نتایج عکس هستند.

وزیر خارجه لبنان در ادامه گفت: فشارهای زیاد سیاسی و اقتصادی که به ایران وارد می شوند موجب افزایش اختلافات فرقه ای در خاورمیانه بویژه اختلافات شیعه و سنی شده است.

به گفته باسیل این تحریم های نه تنها غرب را به خواسته خود نرسانده بلکه موجب افزایش توانائی های داخلی ایران شده است.