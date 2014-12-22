به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی منوچهری عصر دوشنبه در نشست انعقاد تفاهمنامه ایجاد شهرکهای کشاورزی در استان بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر به دلیل شرایط اقلیمی که دارد مکان مناسبی برای ایجاد شهرکهای کشاورزی است.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: استان بوشهر در تولید و پرورش آبزیان از مناطق بسیار مستعد است و بیش از ۷۰ درصد میگوی پرورشی کشور را تولید میکند.
وی یادآور شد: استان بوشهر همچنین در تولید گوجهفرنگی خارج از فصل نیز جایگاه ویژهای دارد و در صورت بهبود منابع آبی میتوانیم به موفقیت بیشتری برسیم.
مدیر کل جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: توسعه کشتهای گلخانهای اهمیت زیادی دارد و موجبات افزایش بهرهوری میشود به گونهای که در هر هکتار گلخانه ۲۰۰ تن محصول برداشت میشود و در هر هکتار فضای باز حدود ۴۰ تن محصول تولید میشود و مصرف آب نیز در محیط گلخانه به میزان قابل توجهی کاهش مییابد.
منوچهری تاکید کرد: در بحث کیفیت نیز محصولات گلخانهای جایگاه خاصی دارند و در استان در گسترش این محصولات اهتمام داریم.
وی از صادرات محصولات کشاورزی استان بوشهر خبر داد و گفت: محصولات کشاورزی استان به کشورهای روسیه، اوکراین و کشورهای حوزه دریای خزر صادر میشود.
منوچهری از شناسایی هشت منطقه برای توسعه کشت گلخانهای و ایجاد شهرکهای کشاورزی خبر داد و گفت: ایجاد و توسعه شهرکهای کشاورزی از اولویتهای مجموعه جهاد کشاورزی استان است.
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