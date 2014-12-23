به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو انتشار فراخوان و مقررات بخش سینمای ایران جشنواره فیلم فجر، نسخه نهایی فراخوان و آئین نامه بخش بین الملل جشنواره با اصلاحاتی در خصوص جوایز جشنواره که به تصویب شورای سیاستگذاری جشنواره رسیده است، به همراه زمان بندی و شرایط پذیرش جشنواره منتشر می شود.

این بخش با هدف شناسایی آثار ارزشمند سینمای جهان، تقویت و تشویق به تولید آثار با رویکرد همسویی، همطرازی و هم جواری با سینمای ایران در 2 بخش «جلوه گاه شرق» و «سینما سعادت» از تاریخ ۵ تا ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴برگزار می شود.

این بخش از جشنواره در 2 بخش سینمای کشورهای اسلامی و آسیایی «جلوه گاه شرق» و سینمای جهان «سعادت» به صورت رقابتی، بخش غیر رقابتی شامل: نمایش فیلم های کوتاه، نمایش فیلم های مستند، نمایش های ویژه و مرور آثار و بخش جانبی برگزاری همایش ها و کارگاه های تخصصی و هنری برگزار می شود.

فراخوان و مقررات بخش بین الملل سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر

«5 تا 12 اردیبهشت 1394» مصادف با «25 آوریل تا 2 می 2015»

به منظور شناسایی آثار سینمایی ارزشمند و نوآور با مضامین والا و ایجاد فضایی برای تبادل تجربه و اندیشه بین المللی سینماگران جهان، سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر توسط سازمان سینمایی برگزار می‌‌شود.

آثاری که با بیان شیوای هنری، زندگی سعادتمندانه بشر را مورد توجه قرار داده باشند، می‌توانند به بخش مسابقه راه پیدا کنند.

اولویت انتخاب این جشنواره آثاری است که دارای مضمون‌هایی نظیر عدالت خواهی، صلح جویی، بیداری اسلامی، پرهیز از خشونت و افراطی گری، آموزه های اخلاقی و دینی، سبک متعالی زندگی، مقابله با ستم، کرامت‌های انسانی و اخلاقی، تحکیم خانواده، تنوع فرهنگی و نوع دوستی باشد.

الف) سینمای کشورهای اسلامی و آسیایی «جلوه گاه شرق»:

در این بخش فیلم هایی که به موضوعات یاد شده پرداخته اند با اولویت فرهنگ و تمدن اسلامی و آسیایی به بخش مسابقه راه خواهند یافت.

به برگزیدگان هیات داوران این بخش؛ جوایز زیر تعلق خواهد گرفت:

1-بهترین فیلم



2- بهترین کارگردانی

3-بهترین فیلم نامه

4-بهترین بازیگر

5-جایزه ویژه هیات داوران

ب- سینمای جهان «سعادت»:

در این بخش از میان آثار برگزیده که به موضوعات یاد شده در مقدمه پرداخته اند، جوایز زیر اهدا می شود.

1-بهترین فیلم

2-بهترین کارگردانی

3-بهترین بازیگر

4-بهترین فیلم نامه

5-جایزه ویژه هیات داوران

به برگزیدگان بخش رقابتی جوایز نقدی نیز تعلق خواهد گرفت.

ج) جوایز ویژه جشنواره فیلم فجر:

جشنواره از میان آثار هر دو بخش رقابتی پنج جایزه ویژه اهدا خواهد کرد.

1-بهترین استعداد جوان در میان آثار کشورهای اسلامی و آسیایی

2-بهترین فیلم با رویکرد همگرایی ملت‌های اسلامی و آسیایی

3-جایزه ویژه مصطفی عقاد «بیرق طلایی»

4-فیلم برگزیده تماشاگران

5-جایزه ویژه گروه هنر و تجربه سینمای ایران

د) بخش غیر رقابتی

- نمایش فیلم‌های کوتاه

- نمایش فیلم‌های مستند

- نمایش های ویژه

- مرور آثار

ه) بخش جانبی

- برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های تخصصی و هنری که برنامه‌های آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

شرایط پذیرش

*فیلم های متقاضی خارجی نباید در هیچ جشنواره ای در ایران به نمایش در آمده باشند و فیلم های ایرانی نیز نباید به اکران عمومی در آمده و یا از شبکه های نمایش خانگی، تلویزیونی، پخش نشده باشند.

*تاریخ تولید فیلم ها می باید بعد از سال 2013 باشد.

*حداقل زمان نمایش برای فیلم های بلند 70 دقیقه و فیلم های کوتاه 3 تا 15 دقیقه و فیلم های مستند 60 دقیقه است.

*کلیه فیلم های متقاضی باید دارای زیرنویس انگلیسی باشند.

*از سوی افراد حقیقی و حقوقی هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.

* آثار ارسالی نباید در دوره های گذشته جشنواره بین المللی فیلم فجر شرکت کرده باشند.

* در بخش های رقابتی از هر کشور حداکثر 2فیلم و از ایران حداکثر 3 فیلم پذیرفته خواهد شد.

*متقاضیان فرصت دارند تا اول اسفند 1393 ( 20 فوریه 2015 ) نسبت به ثبت نام در سایت جشنواره اقدام نمایند.

* دبیرخانه جشنواره، فهرست فیلم های منتخب در بخش رقابتی را تدوین و تا 25 اسفند (16 مارس 2015) اعلام خواهد کرد.

*نمایش فیلم ها در جشنواره مطابق با قوانین و ضوابط سازمان سینمایی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

* دبیرخانه جشنواره در مرحله بازبینی فیلم ها را با فرمت ها DVD ,BOLY REY,HD,DCP می پذیرد.

*فرمت فیلم های منتخب جهت نمایش در سالن سینماها به صورت DCPمی باشد.

* نسخه نهایی فیلم های منتخب به همراه اطلاعات تکمیلی و عکس باید تا تاریخ 10/01/94 (۳۰ مارس) به دبیرخانه جشنواره ارسال شده باشد؛ در غیر اینصورت و به منظور احترام به شرکت کنندگان، دبیرخانه جشنواره نسبت به حذف فیلم از جدول نمایش اقدام خواهدکرد.

*همه فیلم‌های جشنواره به زبان اصلی نمایش داده خواهد شد و به هنگام نمایش زیر نویس فارسی خواهند داشت.

*اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته ای که در مقررات حاضر نیامده است، یا در مورد هر ابهامی که ناشی از نکته ای در مقررات حاضر باشد، با دبیر جشنواره است.

*تقاضای شرکت در جشنواره بمنزله قبول کامل مقررات بالا است.