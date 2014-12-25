اعلام زمان مسابقات تیم ملی ایران در انتخابی جام جهانی و جام ملتها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجه به نامه AFC مورخ 18 نوامبر 2014، تاریخ مسابقات تیم ملی ایران در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه و مسابقات انتخابی جام ملتهای 2019 آسیا، بدین شکل اعلام می‌شود.

تاریخ مرحله دوم گروهی (روزهای فیفا):

روز اول: 11 ژوئن 2015 - 21 خرداد 94

روز دوم: 16 ژوئن 2015 – 26 خرداد 94

روز سوم: 3 سپتامبر 2015 – 12 شهریور 94

روز چهارم: 8 سپتامبر 2015 – 17 شهریور 94

روز پنجم: 8 اکتبر 2015 – 16 مهر 94

روز ششم: 13 اکتبر 2015 – 21 مهر 94

روز هفتم: 12 نوامبر 2015 – 21 آبان 94

روز هشتم: 17 نوامبر – 26 آبان 94

روز نهم: 24 مارس 2016 – 5 فروردین 95

روز دهم: 29 مارس 2016 – 10 فروردین 95

همچنین قرعه‌کشی مرحله دوم 17 آوریل 2015 (28 فروردین ماه 94) خواهد بود. محل قرعه‌کشی متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است، پس از انجام قرعه‎کشی و قرار گرفتن تیم‌ها در 8 گروه 5 تیمی، تیم‌های اول هر گروه به همراه 4 تیم برتر دوم، 12 تیم حاضر در مرحله نهایی انتخابی جام جهانی و مرحله نهایی جام ملتهای 2019 آسیا را تشکیل می‌دهند.