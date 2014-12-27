به گزارش خبرگزاری مهر، پس از برگزاری دوره تابستانه کارگاه های آموزشی بنیاد رودکی که با استقبال متقاضیان روبرو شد، ثبت نام در دوره زمستانه کارگاه ها شروع شد.
در این دوره کارگاه ِ بدن بازیگر به هدایت مرتضی اسماعیل کاشی، کارگاه نمایشنامه از ایده تا متن با هدایت حمید رضا نعیمی، کارگاه نوشتن (کُمدِ لباس) زیر نظر پیمان قدیمی، کارگاه بازیگری تئاتر بر اساس آموزه های دیوید ممت زیر نظر علی باقری، کارگاه موسیقی و طراحی صدا در تئاتر و سینما زیر نظر بامداد افشار، کارگاه تئاتر کُمدی زیر نظر مهدی کوشکی، کارگاه تئاتر عروسکی به هدایت بهروز غریب پور و کارگاه عکاسی مقدماتی و پیشرفته زیر نظر حمید جانی پور برگزار می شود.
این کارگاه ها با همکاری گروه آرتیمان زیر نظر پیمان قدیمی برگزار می شود. علاقمندان می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کارگاه ها به مرکز آموزش بنیاد رودکی مراجعه کنند.
فروش بلیتهای نمایش «کاسپار» آغاز شد
فروش بلیتهای نمایش «کاسپار» به کارگردانی محسن معینی شروع شد.
نگین میرحسنی در مقام تهیهکننده نمایش کاسپار اعلام کرد: فروش بلیتهای این نمایش از امروز شنبه ششم دیماه در سایت اینترنتی تیوال آغاز شده و علاقمندان برای تماشای این اثر نمایشی میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
نمایش «کاسپار» نوشته پتر هاندکه، دهمین نمایش گروه تئاتر «شرنگ» با طراحی و کارگردانی محسن معینی است که از روز چهارم دیماه در تماشاخانه آو و با موضوع دردهای بشری روی صحنه رفته است.
این نمایش درباره شخصی است به نام «کاسپار هاوزر» که در خیابانهای اتریش راه میرود و فقط میتواند یک جمله را بگوید. او را دستگیر میکنند، به زندان میبرند و روی او آزمایشهای مختلفی انجام میدهند تا به آدمی که میخواهند، تبدیل کنند.
پردیس افکاری، افسانه میرباقری، بهار سعوه، باران فرد و مریم دانشآذر بازیگران این نمایش هستند.
اجراهای نمایش «کاسپار» تا نیمه بهمنماه، هر روز ساعت 20:30 در تماشاخانه آو به نشانی میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک 26 ادامه خواهد داشت.
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