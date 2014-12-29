مستندهای جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی فیلم های مسابقه این بخش به شرح زیر است:
۱/ آتلان (معین کریم الدینی)
۲/ آزاد راه (محسن خانجهانی)
۳/ بختک (محمد کارت)
۴/ پناهگاه (عباس سندی)
۵/ جای خالی (کمیل سوهانی)
۶/ زندگی پنهان (دلاور دوستانیان)
۷/ سفر به آمادای (فرشاد افشین پور)
۸/ سمفونی استیضاح (محمدعلی شعبانی)
۹/ فیه ما فیه (صادق داوری فر)
۱۰/ کربلا، جغرافیای یک تاریخ (داریوش یاری)
۱۱/ من می خوام شاه بشم (مهدی گنجی)
جعفر صانعی مقدم، عزیزاله حاجی مشهدی، پیروز کلانتری، حامد شکیبانیا و محمدحسین مهدویان هیات انتخاب آثار بخش مستند را بر عهده داشتند.
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