مستندهای جشنواره فیلم فجر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی فیلم های مسابقه این بخش به شرح زیر است:

۱/ آتلان (معین کریم الدینی)

۲/ آزاد راه (محسن خانجهانی)

۳/ بختک (محمد کارت)

۴/ پناهگاه (عباس سندی)

۵/ جای خالی (کمیل سوهانی)

۶/ زندگی پنهان (دلاور دوستانیان)

۷/ سفر به آمادای (فرشاد افشین پور)

۸/ سمفونی استیضاح (محمدعلی شعبانی)

۹/ فیه ما فیه (صادق داوری فر)

۱۰/ کربلا، جغرافیای یک تاریخ (داریوش یاری)

۱۱/ من می خوام شاه بشم (مهدی گنجی)

جعفر صانعی مقدم، عزیزاله حاجی مشهدی، پیروز کلانتری، حامد شکیبانیا و محمدحسین مهدویان هیات انتخاب آثار بخش مستند را بر عهده داشتند.