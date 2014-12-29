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۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۰۷

مستندهای جشنواره فیلم فجر اعلام شد

مستندهای جشنواره فیلم فجر اعلام شد

پیرو جلسه جمع بندی نهایی هیات انتخاب بخش سینما حقیقت (مسابقه آثار مستند سینمایی) سی و سومین جشنواره بین المللی فیلم فجر، اسامی فیلم های این بخش اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی فیلم های مسابقه این بخش به شرح زیر است:

۱/ آتلان (معین کریم الدینی)

۲/ آزاد راه (محسن خانجهانی)

۳/ بختک (محمد کارت)

۴/ پناهگاه (عباس سندی)

۵/ جای خالی (کمیل سوهانی)

۶/ زندگی پنهان (دلاور دوستانیان)

۷/ سفر به آمادای (فرشاد افشین پور)

۸/ سمفونی استیضاح (محمدعلی شعبانی)

۹/ فیه ما فیه (صادق داوری فر)

۱۰/ کربلا، جغرافیای یک تاریخ (داریوش یاری)

۱۱/ من می خوام شاه بشم (مهدی گنجی)

جعفر صانعی مقدم، عزیزاله حاجی مشهدی، پیروز کلانتری، حامد شکیبانیا و محمدحسین مهدویان هیات انتخاب آثار بخش مستند را بر عهده داشتند.

 

کد مطلب 2451387

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