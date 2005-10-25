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۳ آبان ۱۳۸۴، ۱۲:۳۳

فليكس ماگات در گفت و گو با "بيلد" اعلام كرد:

علي كريمي جانشين شايسته اي براي ميشاييل بالاك است

علي كريمي جانشين شايسته اي براي ميشاييل بالاك است

اگر ميشاييل بالاك تصميم به ترك بايرن مونيخ بگيرد علي كريمي بازيكن سال آسيا در سال 2004 جايگزين او خواهد شد.

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت فوتبال آسيا، ماگات درگفت و گو با روزنامه بيلد اظهارداشت: چنانچه ميشاييل تصميم به جدايي ازبايرن بگيرد ما قبل ازهرچيز براي پركردن جاي او به بازيكنان تيممان فكر مي كنيم. به عنوان مثال علي كريمي گزينه خوبي براي پر كردن جاي بالاك به حساب مي آيد.
كريمي 26 ساله تابستان از تيم الاهلي امارات به بايرن پيوست و به عنوان يك هافبك تهاجمي در اين تيم مشغول به بازي شد.

کد مطلب 245158

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