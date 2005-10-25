علي كريمي جانشين شايسته اي براي ميشاييل بالاك است

به گزارش خبرنگار "مهر" به نقل از سايت فوتبال آسيا، ماگات درگفت و گو با روزنامه بيلد اظهارداشت: چنانچه ميشاييل تصميم به جدايي ازبايرن بگيرد ما قبل ازهرچيز براي پركردن جاي او به بازيكنان تيممان فكر مي كنيم. به عنوان مثال علي كريمي گزينه خوبي براي پر كردن جاي بالاك به حساب مي آيد.

كريمي 26 ساله تابستان از تيم الاهلي امارات به بايرن پيوست و به عنوان يك هافبك تهاجمي در اين تيم مشغول به بازي شد.