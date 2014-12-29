نظارت مرحله ای میراث بر مترو/سخنگو اظهارات همه اعضای شورا را اعلام کرد

فتح‌الله معین در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برابر با روند سوال و ارایه تذکر اعضای شورای اسلامی شهر به شهردار برخی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان تذکراتی را به صورت کتبی و یا شفاهی به شهردار ارایه می‌کنند، اظهار داشت: بر این اساس اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان نیز به منظور انجام برخی اصلاحات مورد نیاز در روند فعالیت‌های شهرداری به شهردار در رابطه با موضوعات مختلف تذکر می‌دهند.

وی به تذکر کتبی اعضا شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص ساماندهی فساد مالی در شهرداری اصفهان اشاره کرد و بیان داشت: این تذکر که به امضای تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان رسیده و هریک از اعضای شورا نظرات شخصی خود را در خصوص فساد مالی در شهرداری در این تذکر آورده‌ند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان در ادامه در خصوص برخی از بی توجهی‌های شهرداری نسبت به شفاف سازی هزینه‌های صدور پروانه برای شهروندان اظهار داشت: در حال حاضر شهروندان در قبال پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمان فاکتوری را دریافت نمی‌کنند و این در حالی است که بارها و بارها اعضای شورا در این دوره و همچنین در دوره‌های قبلی در این رابطه تذکراتی را به شهردار داده‌اند.

وی شفاف سازی دریافت هزینه از شهروندان را ضروری دانست و بیان داشت: برای مثال می‌توان عنوان کرد که اگر دو نفر محاسبه گر بخواهند مراحل صدور پروانه در شهرداری‌ اصفهان را انجام دهند دو عدد متفاوت را اعلام خواهند کرد که این امر قابل قبول نیست و تاکنون مشکلاتی را ایجاد کرده است.

معین شفاف سازی در تغییر کاربری‌ها را نیز ضروری دانست و گفت: در این راستا مکانیزه شدن سیستم محاسبات مالی شهرداری اصفهان و صدور فاکتور برای شهروندان باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص مترو و تسریع در روند راه‌اندازی این پروژه بیان داشت: تذکرات اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص مترو اصفهان مربوط به امروز نیست چرا که تخلف شهرداری در خصوص عبور قسمتی از خط یک مترو اصفهان از زیر خیابان چهارباغ عباسی در زمان استاندار بودن آقای بختیاری مورد بحث بوده و سرپیچی شهرداری از قوانین در خصوص مترو از آن زمان مشهود بوده است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: شهرداری باید پاسخگو باشد که چرا علی رغم حفر تونل در خیابان چهارباغ عباسی در راه اندازی ایستگاه مترو اصفهان در میدان امام حسین (ع) و همچنین ایستگاه انقلاب تاخیر داشته در صورتیکه اگر تونل حرف شده باید در قالب طرح جامع باشد و چرا ایستگاه امام حسین (ع) هنوز راه اندازی نشده است.

وی با بیان اینکه در حاضر نیز هنوز میراث فرهنگی مجوز حفر تونل و ایستگاه مترو اصفهان در محدوده مرکزی شهر را نداده است، افزود: در حال حاضر میراث فرهنگی مجوزها را مرحله به مرحله و با نظارت صادر می‌کند.