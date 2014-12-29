«صندلیب 75/1» به صحنه می رود/ اجرای «دوئل» ویژه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، از تاریخ 10 تا 30 دی ماه، نمایش «صندلیب75/1» با نویسندگی، طراحی و کارگردانی مهدی پورخیاط و با بازی شکیب شجره روی صحنه می رود.



از دیگر عوامل این اجرا عبارتند از: ارشان حقی ساکسیفون، سینا صیرفی گیتار الکترونیک، فرامرز فنونی گیتار باس، سعید هژبری الکترونیک، سینا مظاهری کاخن، الهام قاسمیان دستیار کارگردان، محمد مظفری طراح صحنه، گروه نک مهدی نعمتی مقدم، پریسا نعمتی مقدم، حمید ذوالفقاری، ساخت دکور و صحنه، علی کوزه گر طراح نور، سمن قناد طراح حرکات موزون سالسا، میثم خاوری طراح پوستر و بروشور، سمانه شجاعی مشاور لباس و حنیف سلطانی روابط عمومی.



این نمایش هرشب ساعت 18:30 در تماشاخانه آو میزبان تماشاگران خود خواهد بود. تماشاخانه آو در میدان فاطمی به سمت میدان گلها، خیابان جهانمهر، شماره 26 واقع است.

«دوئل» ویژه هنرمندان به صحنه می‌رود

نمایش «دوئل» به کارگردانی مشترک الهام عابدی و سید احسان مرتضوی ویژه هنرمندان سه شنبه 9 دی ماه به صحنه می‌رود.

این نمایش که با همکاری موسسه دوستی فرانسه شکل گرفته است، به طراحی و کارگردانی مشترک الهام عابدی و سید احسان مرتضوی کلیه اجراهای عمومی خود را به نفع بیماران‌ ام‌اس به صحنه خواهد برد.

داوود پژمان‌فر، مسعود غزنچایی، مهرسا رضوی، محمد‌رضا گلپور بازیگران این اثرند. همچنین منیر مولوی‌زاده طراح دکور و نور، میثم خاوری طراح پوستر و بروشور دیگر عوامل اجرایی این نمایش‌اند.

نمایش «دوئل» به کارگردانی مشترک الهام عابدی و سید احسان مرتضوی از 7 تا 23 دی‌ماه ساعت 17 به مدت 40 دقیقه در تماشاخانه استاد مشایخی واقع در خیابان انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، جنب داروخانه، پلاک 1478 به صحنه می‌رود.