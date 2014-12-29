اسرائیل از به رسمیت شناختن فلسطین از سوی اروپایی ها نگران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، هاینز فیشر رئیس جمهوری اتریش تاکید کرد: تعدادی زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخته اند و واکنش ها در داخل اسرائیل(سرزمین های اشغالی) نشان می دهد که به رسمیت شناختن فلسطین از سوی برخی کشورهای اروپایی سبب نگرانی در داخل اسرائیل شده است.

وی افزود: به هر اندازه که فعالیتهای شهرک سازی در اراضی فلسطینی برای نابودی تشکیل دو کشور افزایش می یابد به همان اندازه تلاشها و فعالیتهای اروپایی و اتریش در قبال این سیاست تشدید می شود.امکان بهره برداری از این وسیله برای اعطای وزنه بیشتر به اروپا و وادار کردن اسرائیل به بازنگری در سیاستهای شهرک سازی در بیت المقدس وجود دارد.