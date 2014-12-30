رد کمک چند تریلیون دلاری برای مبارزه با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه رادیویی ان پی آر همچنین اظهار داشت: فکر می کنم نمی توانیم خطر داعش را کم اهمیت جلوه دهیم.

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تصرف بخش های زیادی از عراق و سوریه به دست اعضای داعش افزود: متحدان آمریکا با خطرهای زیادی روبرو هستند و سراسر منطقه نیز با خطر بی ثباتی روبرو است.



اوباما تاکید کرد: من نمی خواهم این تهدید را کم اهمیت جلوه دهم. این یک تهدید واقعی است.



واشنگتن هدایت حملات هوایی علیه اهداف داعش در عراق و سوریه را به عهده دارد. هدف از این حملات تضعیف داعش و در نهایت از بین بردن این گروه تروریستی ادعا شده است. اما با این حال اوباما اذعان کرد این روند به زمان نیاز خواهد داشت.



رئیس جمهور آمریکا گفت در باره اختصاص چند تریلیون دلار دیگر برای کمک به تلاش ها به منظور مقابله با داعش بسیار مردد است، زیرا چند تریلیون دلار را می توانیم برای بازسازی مدارس و جاده های آمریکا و همچنین علوم و تحقیقات پایه در کشور هزینه کنیم.