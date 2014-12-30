به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فطانت با تشریح نشست امروز معاون اول رئیس جمهور، وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی درباره وضعیت فعلی بازار سرمایه گفت: مقرر شد طی هفته آینده و به منظور تصمیم گیری در خصوص راهکارهای عملیاتی بهبود بازار سرمایه، نشستی با حضور معاونین وزارتخانه های ذیربط و با محوریت معاون هماهنگی معاون اول رئیس جمهور، در سازمان بورس تشکیل شود که تصمیمات این نشست نیز، حسب موضوع اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهارداشت: در این نشست درباره برنامه تفصیلی به منظور خروج از شرایط رکودی حاکم بر بازار ارائه و با اشاره به نقش کلیدی بازار سرمایه در تحقق اقتصاد مقاومتی، بر ضرورت اتخاذ راهکارهای عملیاتی به منظور بهبود شرایط بازار تأکید شد.

سخنگوی سازمان بورس افزود: موضوعی که در جلسه امروز، اتفاق نظر در خصوص آن وجود داشت، این موضوع بود که بهبود شرایط بازار به عنوان هدف اصلی تشکیل جلسه، مستلزم همراهی و هماهنگی حداکثری میان دستگاه ها و نهادهای مختلف بوده و ضروری است تصمیمات دستگاه ها و وزارتخانه های مربوطه، به صورت هماهنگ و با مدنظر داشتن آثار این تصمیمات بر بازار سرمایه و صنایع مختلف اتخاذ شود، از این رو مقرر گردید کمیته ثبات مالی با هدف ایجاد هم افزایی در تصمیم گیری های مرتبط با بازار سرمایه و با حضور مسئولان دستگاههای ذیربط تشکیل شود.

فطانت با قدردانی صمیمانه از اهتمام معاون اول رئیس جمهور برای بهبود وضعیت بازار سرمایه و نیز تشکر از همراهی و اراده جدی وزرای اقتصادی دولت، به ویژه وزرای نفت و صنعت برای رسیدگی به دغدغه های فعالان بازار سرمایه و رویکرد مثبت ایشان در جلسه امروز، ابراز امیدواری کرد با حمایت دولت و دستگاه های ذیربط، راهکارهای عملیاتی برای حل مسائل و دغدغه های موجود در بازار اتخاذ شود.





