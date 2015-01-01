به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی عصر امروز، ۱۱ دی‌ماه در مراسم افتتاحیه پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان که در سالن همایش‌های برج میلاد تهران و با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، در سخنانی ضمن خیر مقدم به همه مهمانان خارجی این دوره از مسابقات، گفت: بسیار خوشحال هستیم که جهاد دانشگاهی این مسابقات را در طلیعه هفته وحدت برگزار می‌کند.

وی افزود: آنچه که قرآن در آیات مختلف خود و به طور مکرر بیان کرده است پرهیز از اختلاف، چنددستگی و پراکندگی امت اسلامی است؛ چرا که به گفته کتاب مقدس قرآن کریم این تفرق و جدایی موجب افول تمدن اسلامی خواهد شد.

رئیس جهاد دانشگاهی در ادامه با اشاره به اینکه برخی فرقه ها با اعمال و حرکات خود موجب افول تمدن اسلامی خواهند شد، اظهار کرد: وجود چنین جریاناتی در بین مسلمانان باعث خدشه دار شدن چهره رحمانی اسلام در دنیا خواهد شد.

طیبی با بیان اینکه مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان در این راستا و برای احیای مجدد وحدت اسلامی است، خاطرنشان کرد: این مسابقات حاصل مجمعی از قاریان و قرآن‌پژوهان است که برای پنجمین بار برگزار می‌شود. این مسابقات از ابتدا و تاکنون به صورت دوسالانه برگزار شده است.

وی یادآور شد: اولین دوره این مسابقات در سال ۱۳۸۵ در اصفهان و با حضور نمایندگان ۲۹ کشور جهان برگزار شد. دومین دوره این مسابقات نیز با حضور ۴۰ کشور در تهران و سومین دوره نیز با حضور ۴۱ کشور در مشهد مقدس برگزار شد. چهارمین دوره این مسابقات هم دو سال قبل در تبریز و با حضور نمایندگان نزدیک به ۵۰ کشور برگزار شد.

رئیس جهاد دانشگاهی با تأکید بر اینکه در پنجمین دوره این مسابقات ۶۶ شرکت‌کننده از ۴۷ کشور دنیا به مدت چهار روز حضور خواهند داشت، گفت: از این تعداد شرکت‌کننده ۷۰ درصد از کشورهای آسیایی، ۱۵ درصد از کشورهای اروپایی و ۱۵ درصد نیز از کشورهای آفریقایی و آمریکایی هستند.

طیبی در بخش دیگری از سخنان خود در مراسم افتتاحیه مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویان مسلمان تصریح کرد: این مسابقات با هدف تقویت اعتقاد دانشجویان جهان اسلام در راستای گسترش تمدن نوین اسلامی برگزار می‌شود و علاوه بر این اهداف دیگری همچون تأکید بر یادگیری قرآن کریم را دنبال می‌کند.

وی از جمله دیگر اهداف این مسابقات را آشنایی دانشجویان مسلمان با چهره قرآنی جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: در این مسابقات تلاش شده است تا بیشتر به مباحث تفسیر و تدبر قرآن کریم که هدف اصلی مطالعه قرآن کریم نیز هست، توجه شود و بیشترین تاکید را بر این موضوع داریم.

رئیس جهاد دانشگاهی یادآور شد: در همین ارتباط دو همایش بین‌المللی را با حضور پژوهشگران و نخبگان قرآنی جهان در حاشیه مسابقاتی که به عنوان تنها مسابقات بین‌المللی قرآن دانشجویی است، برگزار خواهد شد.

طیبی در پایان به تجلیل از برگزارکنندگان این مسابقات پرداخت و خاطرنشان کرد: در این دوره از مسابقات شهرداری تهران به عنوان حامی اصلی در کنار برگزارکنندگان مسابقات بوده است. ضمن اینکه باید از وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت ارشاد، سازمان فعالیت‌های قرآنی داشگاهیان کشور و معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی که تلاش بسیاری در برگزاری مطلوب این مسابقات داشته‌اند تقدیر ویژه کرد.