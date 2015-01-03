به گزارش خبرگزاری مهر، آیین عمامه‌گذاری تنی چند از طلاب حوزه علمیه امام خمینی(ره) بوشهر در محل نمازخانه این مدرسه برگزار شد.

در این مراسم آیت‌الله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر، مدیر و معاونان مدرسه علمیه امام خمینی(ره) بوشهر حضور داشتند.

امام جمعه بوشهر در این آیین در ارتباط با وظایف خطیر و مهم طلاب در جامعه کنونی به ایراد سخنرانی پرداختند و بر ترویج آموزه‌های اسلامی از سوی طلاب تاکید کردند.

در این مراسم عمامه‌گذاری پنج طلبه حوزه علمیه امام خمینی(ره) بوشهر توسط آیت‌الله صفایی بوشهری انجام شد.