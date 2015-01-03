درخواست مستندسازان از دبیر فجر/ به ما سالن اصلی بدهید

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این نامه آمده است:

سلام و احترام به دبیر محترم سی و سومین جشنواره فیلم فجر

با تشکر صمیمانه از هیأت محترم انتخاب این دوره از جشنواره، به استحضار می‌رساند از آنجا که طی چند سال گذشته در کاخ جشنواره تمرکز مناسبی بر سینمای مستند صورت نگرفته و به لحاظ موقعیت و فرصت نمایش این بخش از جشنواره فیلم فجر، در حاشیه اجرا شده است، از جنابعالی تقاضامندیم با عنایت و درایت خود در جدول زمان‌بندی سالن اصلی برج میلاد، هر روز یک سانس را به سینمای مستند اختصاص دهید تا بدین‌ واسطه اهالی رسانه و سینماگران بتوانند آثار را در این سالن مورد ارزیابی قرار دهند و سینمای مستند فرصت بیشتری به لحاظ بعد رسانه‌ای در این جشنواره پیدا کند.

نمایش فیلم‌های مستند در سالن‌هایی غیر از سالن اصلی برج میلاد همواره این نقص را به همراه داشته که اهالی رسانه و سینماگران به دلیل تمرکز ویژه بر نمایش‌های سالن اصلی، کمتر موفق به برنامه‌ریزی برای دیدن آثار مستند می‌شوند. باتوجه به اینکه امسال بخش بین‌الملل از جشنواره جدا شده و در بخش‌های دیگر نیز تعداد محدودتری از آثار پذیرفته شده است. می‌توان پیش‌بینی کرد که ترافیک نمایش‌ها در سالن اصلی برج میلاد کمتر باشد. همچنین فیلم‌های مستندی که به این دوره راه یافته‌اند، در جشنواره سینماحقیقت اغلب با استقبال مخاطبان روبرو شدند. با برنامه‌ریزی دقیق و هوشمندانه و اختصاص یک سانس از سالن اصلی به فیلم‌های مستند یقین داشته باشید این سانس‌ها با بازخورد گسترده‌ای روبرو خواهند شد.

این درخواست صمیمانه ما از شماست و با استناد به پیشینه مدیریتی جنابعالی مطمئن هستیم این درخواست را به نتیجه مطلوب می‌رسانید. پیشاپیش از اینکه سینمای مستند را در بطن توجه قرار می‌دهید تشکر می‌کنیم و به شما و ستاد برگزاری این دوره از جشنواره خداقوت می‌گوییم. امید به فضایی پویا و پر بار برای سینمای مستند.

امضاکنندگان: محسن خانجهانی کارگردان «آزادراه»، فرشاد افشین‌پور کارگردان «سفر به آمادای»، محمد کارت کارگردان «بختک»، مهدی گنجی کارگردان «می‌خوام شاه بشم»، معین کریم‌الدینی کارگردان «آتلان»، صادق داوری‌فر کارگردان «فیه ما فیه»، دلاور دوستانیان کارگردان «زندگی پنهان»، داریوش یاری کارگردان «کربلا جغرافیای یک تاریخ».